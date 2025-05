CV seguiu alvo com drone antes de chacina ordenada por chefe da facção

Quatro pessoas foram assassinadas e pelo menos outras seis ficaram feridas durante uma chacina registrada em 6 de maio, em Fortaleza (CE). Com as intensificação das investigações, a Polícia Civil local descobriu que a facção criminosa Comando Vermelho (CV) monitorou um dos alvos com uso de um drone momentos antes dos homicídios. A ordem para matar um homem que estava no local, conhecido como “Barata”, membro da facção rival Guardiões do Estado (GDE), teria partido de um líder do CV, no Rio de Janeiro, onde o criminoso está escondido.

A facção teria avistado o alvo jogando no campo por meio do equipamento. Um olheiro do CV também teria ido ao local e confirmou a presença do homem marcado para morrer, relatando, ainda, que o portão do campo estava encostado, o que poderia facilitar o acesso dos criminosos no espaço. No dia do crime, o alvo, no entanto, teria ido embora antes do ataque do CV para assistir um jogo de futebol na Arena Castelão naquela mesma noite.

O motivo para a ação teria sido executar Barata, mas que, ao chegar no local, os criminosos abriram fogo contra todos que estavam no local. Imagens de câmeras de segurança mostraram o momento em que os integrantes do CV chegaram no campo, renderam cerca de 10 pessoas e efetuaram os disparos contra as vítimas. Eles estavam com balaclavas e, pelo menos, três homens trajavam roupas da Polícia Civil do Ceará (PCCE).

Vítimas e prisões

No crime, dois adultos, identificados como Estefany da Silva Ribeiro, 34 anos, e Carlos Johnson Viana Ferreira, 31, morreram no local. Outras duas pessoas, sendo um adolescente de 16 anos, identificado como Pedro Henrique da Silva Borges, e um adulto identificado como Evandro Igor da Silva, 26, foram socorridos, mas morreram em unidades de saúde. Quatro homens foram capturados em flagrante suspeitos do crime. Três homens de 18, 19 e 22 anos foram presos em flagrante por participar da chacina momentos depois da ação criminosa.

Além deles, um adolescente de 15 anos também foi apreendido por participação nos homicídios. Pelo menos dois veículos teriam sido utilizados no crime. As investigações apontam que o adolescente apreendido teria dado apoio a um dos carros envolvidos no crime, uma Mercedes branca. O jovem estaria em outro carro, um Onix, junto a outros três homens armados. Caso fosse preciso, eles entrariam no confronto com integrantes da GDE no local.

Na hora da fuga, o veículo teria sido conduzido pelo adolescente. Após a colisão, os suspeitos foram capturados, um deles chegou a ser atingido durante a perseguição pela PM e outro teria se machucado após cair de um telhado durante a fuga. Com eles, foram apreendidas quatro pistolas e 49 munições de calibre .40, um veículo, dois celulares e drogas.

Os três adultos têm antecedentes por tentativa de homicídio, roubo, tráfico e receptação e foram autuados por homicídio, por integrar organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menor. O adolescente foi autuado em atos infracionais análogos aos mesmos crimes, exceto corrupção de menor.