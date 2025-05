Dado Dolabella faz cirurgia no joelho para tratar lesão: “Depois de 17 anos”

Nesta quinta-feira (29/5), Dado Dolabella revelou que se submeteu a uma cirurgia no joelho para tratar uma lesão depois de 17 anos. Em um post nas redes sociais, o ator contou que por muito tempo fugiu do procedimento, mas acabou afetando também o menisco – estrutura do joelho de fibrocartilagem.

“Depois de 17 anos, ela finalmente veio: a cirurgia. Em 2007, lesionei o joelho e, desde então, fugi da ‘faca’. Sempre achei que dava pra levar… Mas como pratico muito esporte, a instabilidade foi aumentando e acabei lesionando também o menisco”, iniciou.

Dado revelou que a cirurgia foi realizada há 8 dias: “A partir daí, o que já era difícil virou limitação total. Fiquei impedido de fazer o que mais amo: me movimentar com liberdade. Tive, inclusive, que adiar uma luta que eu ia fazer no Fight Music Show por conta da lesão. No dia 21/05/2025, encarei o processo”, contou ele, que em outubro cancelou a luta que faria contra Lucas Viana no Fight Music Show e alegou problemas de saúde.

O artista ressaltou que o procedimento realizado no Hospital São Luiz, em São Paulo, foi um bem-sucedido: “A cirurgia foi um sucesso — graças às mãos do incrível Dr. Daniel, especialista em joelho […] e toda a equipe do Hospital São Luiz, que me acolheu com profissionalismo, carinho e respeito”, declarou.

Dado garantiu que quer voltar a se movimentar e praticar esportes: “Agora é foco total na recuperação. Com disciplina, fé e amor, volto mais forte. Porque a vida é movimento. E eu ainda tenho muito chão para correr, pedalar, surfar, lutar, dançar… Obrigado a todos que estão comigo nesse processo. Seguimos juntos”, finalizou ele.