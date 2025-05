Dani Hypólito retoma planos de aumentar a família com tratamento hormonal

Daniele Hypólito está melhor após problemas de saúde mental e a saída do BBB25 que deu o que falar. Em entrevista exclusiva ao portal LeoDias, a ex-ginasta diz que retomou os planos de ter o primeiro filho com o marido, o dançarino Fábio Castro. Todo o processo, que foi adiado após um 2023 delicado, está sendo acompanhado por um novo tratamento hormonal e para a cabeça.

“Esses planos já vêm desde 2023, que tiveram que ser um pouquinho adiados por conta de todo o processo que eu tive de doença no ano de 2023 e, logo após, por tantas internações, meu hormônio ficou totalmente zerado. E aí eu tive que começar um outro processo, processo de tratamento hormonal com toda a orientação, com o meu médico, tudo direitinho, porque o hormônio em excesso e em falta, ele também prejudica a saúde”, disse a famosa ao portal.

Daniele Hypolito esteve no Festival da Cunhã, promovido pela ex-BBB Isabelle Nogueira, no Amazonas

Segundo a ex-BBB, o casal aposta que o pequeno ou a pequena venha seja gerado ainda este ano. “Se estiver tudo certo, a gente vai voltar a tentar e, quem sabe, até o final do ano a família aumenta. A gente sempre conversou sobre isso, porque tanto eu quanto ele, a gente sempre quis ser pai pais”, afirmou.

Além de tentar estar em dia com o corpo, Dani diz que tenta estar em paz com a própria mente também. Após sofrer com a ansiedade no Big Brother, a ex-atleta quer que tudo esteja nos eixos para que o baby Hypólito tenha uma infância feliz.

“A gente só tem noção de ansiedade quando a gente vai em grandes eventos. Então, aí, nessa hora, a gente tem essa noção. O importante, quando eu converso com um meu psicólogo, ele diz que é sobre saber também a hora de sair. Então a gente sempre procurou fazer algo muito estruturado para claro quando a gente receber nosso filho, ele seja totalmente bem cuidado e de ter tudo, de não faltar nada”, afirmou.