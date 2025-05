davi-brito-faz-botox-e-anuncia-procedimento-nos-dentes:-veja

Davi Brito tirou um dia para se “cuidar”! O campeão do Big Brother Brasil 2024, logo após mostrar o resultado atual da sua cirurgia plástica de Lipo Lad ao visitar fisioterapeuta, resolveu fazer botox no rosto e contou que vai realizar um procedimento nos dentes. As imagens foram compartilhadas no stories do Instagram do baiano nessa quinta-feira (22/5).

Leia também

Na clínica odontológica, Davi explicou que foi fazer uma limpeza nos dentes e aproveitou para anunciar mais uma mudança no visual. Ele explicou que vai trocar suas lentes de contato dentais de resina por lentes de porcelana. Enquanto as de resina são mais acessíveis e podem ser aplicadas em uma única consulta, as de porcelana são mais caras e oferecem maior durabilidade.

Leia a matéria completa no Correio 24 horas, parceiro do Metrópoles.