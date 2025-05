david-brazil-revela-que-paolla-oliveira-foi-avisada-sobre-virginia-na-grande-rio

David Brazil esteve presente na apresentação de Virginia Fonseca como a nova Rainha de Bateria da Grande Rio nesta quinta-feira (22/5) e confirmou que ajudou na negociação. Entrevistado pela repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, o promoter esclareceu detalhes, revelando que Paolla Oliveira foi consultada antes da decisão final.

“Eu fui o mensageiro das duas com o Jayder e com a diretoria. E aí eu falei: ‘Vocês querem Virgínia? Então, eu vou lá…’. Eu só falei, e ela meio com medinho, e eu: ‘Já dei o recado… Você tem que estar disposta, tem que estar preparada para hater, porque isso você sabe muito bem que tem um povo que só quer… entendeu?’”, explicou.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Virginia Fonseca e David Brazil Fotos: Rafael Arantes Virginia Fonseca anunciada na Grande Rio Fotos: Rafael Arantes Virginia Fonseca e David Brazil Fotos: Rafael Arantes Virginia Fonseca com a bateria da Grande Rio Fotos: Rafael Arantes Atriz Paolla Oliveira se aposentou do Carnaval desfilando como rainha de bateria da Grande Rio Crédito: João K Atriz Paolla Oliveira se aposentou do Carnaval desfilando como rainha de bateria da Grande Rio Crédito: João K Voltar

Próximo

Posteriormente, David mandou um recado para quem não gostou da novidade. “Para quem está achando ruim, é bom que ela vai trazer essa juventude, um novo público para o samba, essa galera do TikTok. É uma inovação, é coisa boa e tem que girar”, acrescentou o famoso.

“Não sei se já teve essa pergunta: ‘E a Paolla?’. Antes de tudo, nós falamos com a Paolla, a gente se mandou mensagem e a Paolla só falou: ‘Bom, amor, eu estou feliz, se a escola está feliz, se o Jayder está feliz, então vamos para cima! Eu vou estar lá junto, maravilhosa sempre, eu sou Grande Rio, meu coração é Grande Rio e a minha alma é Grande Rio’”, pontuou.

Antes de concluir, David Brazil voltou a surpreender com uma promessa. “Se vocês estão achando aqui um vuco-vuco, aguardem na coroação a Paolla passando para ela a coroa. Vocês querem confusão? Vocês querem quebrar a internet? A internet vai ser estraçalhada!”, finalizou.