De mãos dadas, Sandy assume novo namorado em evento em São Paulo

Após meses de rumores, Sandysurgiu em público pela primeira vez ao lado do novo namorado, o médico Pedro Andrade. O casal foi flagrado na noite deste sábado (24), no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, durante o espetáculo O Céu da Língua, de Gregório Duvivier.

Mesmo sem posar oficialmente para fotos juntos, a cantora de 42 anos caminhou de mãos dadas com o médico. Ao notar que estava sendo fotografada ao descer do carro, Sandy não se esquivou: sorriu e seguiu naturalmente ao lado do companheiro, marcando um momento raro e discreto de exposição da vida pessoal.

Eles já haviam aparecido juntos antes?

Embora nunca tivessem feito uma aparição oficial como casal, Sandy e Pedro já haviam sido vistos juntos em ocasiões anteriores. Um dos momentos que mais chamou a atenção dos fãs foi no Carnaval, quando os dois curtiram um bloco fantasiados de alienígenas.

Vale destacar que as especulações sobre o novo romance de Sandy começaram ainda em julho de 2024. Desde então, o assunto tomou conta das redes sociais e sites de entretenimento, com fãs e curiosos tentando confirmar se a artista havia realmente engatado um novo relacionamento.

Sandy havia anunciado o fim de seu casamento com Lucas Lima em setembro de 2023. Os dois ficaram casados por 15 anos e, ao todo, tiveram um relacionamento de 24 anos. Eles são pais de Theo, de 10 anos.

Quem é Pedro Andrade?

Pedro Andrade, 34 anos, é um médico que atende celebridades como o novelista Walcyr Carrasco e os atores Rainer Cadete e Fiuk. Formado na Universidade Cidade de São Paulo (UNICID), ele é doutorando em Genômica pela USP e possui pós-graduação em Nutrologia e Medicina Preventiva. Pedro também é coordenador de Pós-Graduação em Medicina de Precisão e realizou cursos de extensão em Nutrigenômica na Universidade da Carolina do Norte e em Mind and Body Medicine em Harvard.

O que Pedro disse após fotos com Sandy?

Neste domingo (25), após a repercussão da saída do casal, Pedro Andrade usou suas redes sociais para responder a um comentário de um seguidor, que elogiou sua coragem em abordar certos temas. A resposta, no entanto, surpreendeu pela profundidade e despertou interpretações sobre o momento pessoal que ele vive.