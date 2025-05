De mototáxi a NFL: os temas que expõem “rivalidade” entre Nunes e Paes

Cotados como possíveis candidatos ao governo de seus estados em 2026, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), têm colecionado “disputas” informais em torno de temas de repercussão como o serviço de mototáxi, jogos da Liga de Futebol Americano (NFL) e eventos como o Carnaval e megashows.

No campo político, enquanto Nunes se aproxima do bolsonarismo desde a eleição de 2024, Paes se coloca como um aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), de quem inclusive chegou ter o nome cotado como vice da chapa na disputa pelo Palácio do Planalto no ano que vem.

Embora ambos tenham comprado brigas públicas com os aplicativos de transporte em relação ao mototáxi, as estratégias de enfrentamento foram diferentes. Em São Paulo, a modalidade é proibida por um decreto municipal de 2022. No Rio, Paes chegou a dizer em janeiro de 2023 que proibiria o serviço, mas a Uber e a 99 operam o modal normalmente na cidade.

Leia também

Após a decisão das empresas em voltar a operar o “motoapp” na capital paulista, em janeiro de 2025, a gestão Nunes iniciou uma batalha judicial contra os aplicativos e adotou discurso enfático contrário ao serviço, chegando a dizer que as plataformas promoveriam uma “carnificina” no trânsito. O prefeito também aproveitou as campanhas do Maio Amarelo para criticar os aplicativos.

“Bem no Maio Amarelo [mês de conscientização sobre segurança no trânsito], estávamos correndo o risco de ter de volta essa forma de transporte que ia levar muitas pessoas a ter acidentes e mortes”, afirmou o mandatário paulistano no dia 15 de maio, após uma decisão da Justiça voltar a proibir o mototáxi por aplicativo, em mais um capítulo do vai e vem de liminares sobre o tema.

Já Eduardo Paes, dois meses após afirmar que proibiria o serviço, em março de 2023 lançou um aplicativo de mototáxi da própria prefeitura, o Moto.Rio. No ano seguinte, o prefeito postou um vídeo nas redes em que andava na garupa de um mototáxi.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Metrópoles (@metropoles)

Em 2022, a prefeitura carioca já havia publicado decreto regulamentando a atividade. “Nós entendemos que a atividade econômica de mototaxista é uma realidade da nossa cidade e também do Brasil. O decreto não quer dizer que vale tudo, quando há regras e limites as coisas caminham bem”, afirmou Paes à época.

Além disso, para o Maio Amarelo, o prefeito do Rio de Janeiro anunciou uma parceria com os aplicativos 99 e Ifood para o compartilhamento de dados sobre práticas irregularidades de motociclistas durante as entregas.

NFL

Outro foco de “disputa” entre os prefeitos é a realização de jogos da Liga de Futebol Americano (NFL). Em fevereiro, Nunes convocou uma coletiva para anunciar a segunda partida da modalidade a ser realizada em São Paulo, e no país. Na ocasião, o emedebista afirmou que, após sediar partidas da liga em 2024 e 2025, pretendia que a parceria se prolongasse para os próximos anos.

“Queremos tornar São Paulo a capital da NFL na América Latina. Temos o contrato assinado para esse ano e vamos dialogar para dar continuidade nos próximos anos. Da nossa parte há todo o interesse, pelo sucesso que foi. Tenho certeza que a NFL vai reconhecer isso”, afirmou o prefeito.

Um mês depois, no entanto, Eduardo Paes anunciou durante discurso em um evento que havia fechado acordo com a NFL para receber um jogo da liga em 2026, contrariando os planos do colega de São Paulo. “Eles fizeram um jogo no ano passado [em São Paulo] e eu já roubei para, em 2026, ser aqui no Rio. Não podia vazar isso, mas agora ferrou”, disse.

Dias depois, o canal oficial da NFL Brasil desmentiu o carioca e afirmou que o único acordo fechado até o momento era para o jogo deste ano na capital paulista. “A NFL reafirma seu compromisso com o Brasil para os próximos anos e reitera que o único jogo da liga confirmado no país é o NFL São Paulo Game 2025, a ser realizado na Arena Corinthians, no dia 5 de setembro deste ano”, informou a liga.

Carnaval

A maior festa popular do país também virou tema para “embates” entre Nunes e Paes neste ano. Após o prefeito de São Paulo “parabenizar” Paes pelo “segundo maior Carnaval do país”, o carioca respondeu, postando uma notícia do Metrópoles sobre o assunto: “Vocês contam ou eu conto? Fofo ele, né….”

Paes ainda chamou para a brincadeira os prefeitos do Recife, João Campos (PSB), de Salvador, e JHC (PL), de Maceió. Ele marcou os três e escreveu: “Fala pra ele”.

Megaeventos

A realização de megaeventos também mobilizou os esforços dos dois prefeitos em 2025. No início de maio, o show da cantora Lady Gaga nas areias da praia de Copacabana reuniu mais de 2 milhões de pessoas e foi extensamente explorado por Paes nas redes sociais, onde chegou a postar um vídeo feito por inteligência artificial em que cantava um dos hits de Gaga ao lado da diva.

“Todo mundo no Rio. O Rio no mundo tudo. Não se fala de outra coisa. Recorde mundial, manchetes em todas as línguas. Viva o Rio, os cariocas, os visitantes e os little monsters e a Lady Gaga!”, escreveu.

Dias depois, Ricardo Nunes anunciou dois shows gratuitos do DJ Vintage Culture em São Paulo, que ocorrerão em setembro. A iniciativa gerou comparações entre internautas com o evento do Rio.

Além disso, o emedebista transformou a Virada Cultural deste ano como uma das principais vitrines deste início de mandato. Em postagens e divulgações oficiais da prefeitura, o evento foi tratado como a “a maior Virada Cultural da história”, contando com atrações como Léo Santana, João Gomes, Liniker, Belo, entre outros.