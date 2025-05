De “Mr. Plankton” a “Cães de Caça”: Confira os doramas estrelados por Woo Do-hwan

Os dorameiros de plantão já estão fazendo contagem regressiva para a vinda de Woo Do-hwan, astro de doramas, ao Brasil. O ator tem data marcada para um encontro com fãs em São Paulo. O evento, produzido pela SAM Entretenimento, será realizado em 9 de agosto, no espaço Vibra São Paulo. O portal LeoDias ficou de olho em todos os doramas dos quais o artista participou, para você não deixar de assistir nenhum.

A carreira de Woo Do-hwan como ator teve início em 2010. A estreia do ator nas telinhas foi em 2011, com um pequeno papel no drama “You’re Here, You’re Here, You’re Really Here”.

No entanto, Do-hwan só começou a ter destaque alguns anos depois. Em 2017, o artista chamou atenção por sua atuação em dramas como “Save Me” e “Mad Dog”. Desde então, conquistou reconhecimento e visibilidade nas produções sul-coreanas.

Confira os principais trabalhos de Woo Do-hwan: