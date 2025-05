De volta antes da hora: Renata Vasconcellos confunde data das férias e diverte colegas

Renata Vasconcellos, âncora do Jornal Nacional, protagonizou um momento inusitado ao retornar das férias um dia antes do previsto. Aos 52 anos, a jornalista apareceu na redação da TV Globo pronta para reassumir seu posto, mas foi lembrada pela colega Ana Paula Araújo, de 53, de que ainda não era hora. A apresentadora do “Bom Dia Brasil” brincou com a situação nas redes sociais.

Ana Paula aproveitou o momento ao lado de sua colega de profissão para fazer um registro e brincou com a situação: “Encontrinho com ela, que errou a data de volta das férias e apareceu na redação pronta pra trabalhar. Hoje ainda espero todo mundo no #JN! Amanhã sim tem a volta da querida Renata Vasconcellos. Quem nunca, né, gente? Kkkkk”

“Encontros e desencontros deliciosos na redação! Amooooo”, escreveu Renata ao também publicar a foto das duas. A jornalista do “Bom Dia Brasil” estava substituindo a âncora no telejornal da noite durante o período de férias.