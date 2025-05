De volta ao Brasil, Virginia celebra aniversário de Maria Alice: “Amor mais verdadeiro”

Depois da turbulenta viagem para Portugal, em que anunciou o término com Zé Felipe, Virginia retornou ao Brasil por um motivo especial: o aniversário de 4 anos de Maria Alice. A influenciadora e apresentadora explicou que não poderia passar a data longe da sua primogênita. Por meio do Instagram, ela fez uma bela homenagem à filha na madrugada desta sexta-feira (30/5).

Com carinho, Virginia falou sobre a importância deste dia e relembrou o quanto desejava ser mãe. “Mamãe chegou em casa pra comemorar essa data super especial ao lado da nossa super-heroína!! Hoje é aniversário da nossa primogênita, Maria Alice!!! Como passou rápido, hoje ela completa 4 anos e me passa um filme na cabeça, veio de surpresa e se tornou a coisa mais importante da minha vida!!”, iniciou.

“Eu sempre estarei aqui por você e pra você, minha filha. 30 de maio de 2021 eu conheci o amor mais verdadeiro do mundo, eu te conheci e, mesmo antes desse dia, enquanto você ainda estava na minha barriga, eu já pedia a Deus pela sua vida. Que Ele lhe dê muita saúde, sabedoria, felicidade, humildade, caráter… Desde a minha barriga eu entrego sua vida nas mãos de Deus!!! Hoje é o dia que comemoramos um novo ciclo seu, mas saiba que eu oro por você e te desejo as melhores coisas do mundo desde que soube que você viria pra mim!!!”, continuou.

Ela completou: “Você e seus irmãos são a minha vida. Eu faço tudo por vocês e pra vocês, e assim será até o dia que eu não estiver mais nesse plano!!!! Obrigada por me ensinar todos os dias, obrigada pelo carinho desprevenido, obrigada pelas palavras de amor, obrigada por me querer por perto, obrigada por ser essa super-heroína linda. Eu vou te amar de janeiro a janeiro, até o mundo acabar!!!! Feliz seu dia, feliz 4 aninhos, de muitos que virão, se DEUS quiser. VIVA NOSSA MARIAZINHA”.

Há poucos dias, Virginia mostrou um pouco dos preparativos para a festa de aniversário da menina. A comemoração será no dia 2 de junho. A celebração vai acontecer em Goiânia, Goiás, e deve contar com a presença de amigos e familiares. Enquanto isso, Zé Felipe ainda está em Portugal para realizar shows na Europa.

Virginia também é mãe de Maria Flor, de 2 anos, e de José Leonardo, de 8 meses, frutos de seu relacionamento de cinco anos com o agora ex-marido, Zé Felipe.