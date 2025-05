Deborah Secco acompanha namorado em gravação de DVD e afirma: “Admiro muito”

Deborah Secco está de volta ao Brasil depois de uma viagem para os Estados Unidos com a filha, Maria Flor. A atriz aproveitou a sexta-feira (23/5) para matar a saudade do namorado, Dudu Borges e acompanhou o produtor musical na gravação do DVD “Traia Acústico”, em São Paulo. Em conversa com o portal Conceito Sertanejo, a artista afirmou que se aproximou do universo sertanejo e expôs sua admiração por Dudu.

“Quando a gente fez o Rensga Hits! [série da Globoplay], eu acabei me aproximando muito desse universo e me encantando mesmo com o tanto de talento que tem por aí. O Dudu, sem dúvida, é um desses talentos que eu admiro muito e cada dia mais”, declarou a atriz.

Deborah Secco após o transplante de sobrancelha Reprodução / Instagram Reprodução Deborah e Dudu Reprodução Reprodução Deborah e Dudu Reprodução

Deborah ainda garantiu que curte quando tem a oportunidade de acompanhar o amado nos compromissos profissionais: “Ele não é muito da estrada, é mais do estúdio. Mas é uma alegria quando a gente sai um pouco da toca e eu o vejo tocar. Eu fico muito feliz”, disse ela.

Por fim, a atriz contou que é uma admiradora do sertanejo: “Eu adoro! Adoro todo tipo de música”, finalizou Deborah Secco.

O namoro de Deborah e Dudu foi revelado com exclusividade há dois meses pelo portal LeoDias. O novo amor da atriz é uma figura muito influente dentro do sertanejo e da música brasileira como um todo, cabeça por trás de hits como “Ai Se Eu Te Pego”, de Michel Teló, e “Os Anjos Cantam”, de Jorge e Mateus.