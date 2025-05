Decisão barrou greve dos professores devido a “prejuízos à educação”

Ao impor uma multa de R$ 1 milhão e o corte do ponto como forma de tentar barrar a greve dos professores no Distrito Federal, a desembargadora Lucimeire Maria da Silva argumentou que o movimento paredista pode causar danos e prejuízos imediatos a toda a rede pública de ensino.

Apesar da decisão, os educadores decidiram recorrer e pretendem cruzar os braços a partir de segunda-feira (2/6).

“[…] a paralisação integral implicará prejuízos imediatos a toda educação básica do Distrito Federal, tendo em vista que o movimento grevista abrange toda a categoria de professores e orientadores educacionais e compromete sistematicamente a continuidade da prestação desse serviço público em âmbito distrital”, afirmou a magistrada.

A desembargadora acolheu os argumentos da Secretaria de Educação (SEEDF) e da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PGDF) e classificou a greve como abusiva.

Para Lucimeire Maria, os professores decidiram deflagrar o movimento paredista enquanto ainda tinham a possibilidade de negociar.

A magistrada ressaltou, ainda, que o Executivo local concedeu recomposições salariais aos educadores, como a incorporação de gratificação e o reajuste de 2023.

“Assim, […], vislumbra-se que a pretensão do sindicato de realização de reajuste com novos paradigmas, sem que ao menos tenha exaurido a implementação de reajuste concedido no ano de 2023 por lei, não atende à razoabilidade”, escreveu.