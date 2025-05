Defensoria Pública realiza cerimônia de assinatura da ordem de serviço para construção de unidade em Epitaciolândia

A Defensoria Pública do Acre (DPE/AC) realizou, na tarde desta terça-feira, 27, a cerimônia de assinatura da ordem de serviço para a construção da nova unidade da instituição no município de Epitaciolândia. O evento marca a continuidade da etapa de expansão da presença da Defensoria no interior do estado, com o objetivo de ampliar o acesso à justiça para a população.

A assinatura da ordem de serviço ocorreu na rua Madre Paulina L1C Q7, no bairro Aeroporto, local onde será construído o novo prédio. A obra tem previsão de início ainda no mês de maio e deverá ser concluída até novembro deste ano. O investimento total é de aproximadamente R$ 820 mil, oriundos de recursos próprios da DPE/AC.

O documento foi assinado pelo governador do Acre, Gladson Cameli, pela defensora pública-geral, Juliana Marques, pela vice-governadora Mailza Assis e pelo representante da empresa responsável pela execução da obra, Douglas Moura da Silva, da Engebest Construções.

Participaram também da solenidade a subdefensora pública-geral institucional, Thais Araújo, a presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Acre (Adpacre), Fenísia Mota, o coordenador de Cidadania da DPE/AC, Celso Araújo, o defensor público Pedro Henrique Veloso, além da defensora pública Lívia Sales e do defensor público Henry Sandre, que atuam nos municípios de Epitaciolândia e Brasiléia.

A construção da nova unidade representa um avanço significativo na interiorização dos serviços da Defensoria, proporcionando melhores condições de atendimento à população e valorizando a atuação das defensoras e defensores públicos no interior do estado.

Durante o evento, o prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, destacou a importância da obra para o município. “A Defensoria Pública presta um serviço relevante à sociedade como um todo, e ter uma sede própria aqui em Epitaciolândia é motivo de alegria. Agradeço à Defensoria Pública, por meio da Juliana e da Simone, que desde o início estiveram em contato conosco. Essa é uma conquista importante para o município, e esperamos, em breve, entregar uma estrutura que vai melhorar ainda mais o serviço prestado pela Defensoria em nossa cidade”, declarou o prefeito.

A defensora pública-geral, Juliana Marques, reforçou o compromisso da instituição com o fortalecimento do atendimento à população vulnerável da região. “É um momento muito importante para nós. É uma felicidade imensa poder construir a nossa sede própria aqui em Epitaciolândia, porque, historicamente, a população de Brasiléia e Epitaciolândia dividia a mesma unidade, o que muitas vezes prejudicava o atendimento. Agora, com essa obra, vamos ampliar nosso alcance, com uma estrutura pensada para atender às necessidades dos nossos assistidos”, explicou a defensora-geral.

O governador Gladson Cameli também comentou sobre a relevância dos investimentos que vem fazendo na Defensoria. “Investir na Defensoria é garantir que a justiça chegue a quem mais precisa. Nosso compromisso é fortalecer as instituições que cuidam do povo acreano, especialmente dos mais vulneráveis”, afirmou o governador.

A previsão é de que a nova sede da Defensoria Pública de Epitaciolândia seja entregue até o final de 2025, marcando uma nova etapa na promoção do acesso à justiça no Alto Acre.