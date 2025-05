Demi Lovato é filmada no altar durante ensaio de casamento com o noivo

Neste sábado (24), Demi Lovato e o noivo, Jordan “Jutes” Lutes, foram flagrados durante o ensaio para o casamento. Nas imagens divulgadas pelo TMZ, o casal aparece sorridente enquanto ensaia a entrada e a saída do altar, acompanhados por uma coordenadora de eventos.

Para a ocasião, Demi usava um traje branco e estava com o cabelo preto preso, enquanto o compositor vestia terno e gravata. Além de praticarem os passos da cerimônia, os dois aproveitaram o momento para registrar cliques ao lado de amigos e familiares. Veja as fotos aqui.

Um vídeo também mostra Demi e Jutes no altar, acompanhados por um “padre”, enquanto a coordenadora dá instruções aos convidados. No fim do ensaio, o casal caminha de mãos dadas até o fim da passarela, seguindo orientações do staff. Clique aqui para assistir.

O TMZ havia revelado, há três semanas, que os dois planejavam oficializar a união no fim de semana do Memorial Day — feriado nacional dos Estados Unidos em homenagem aos militares que morreram em serviço.

O casal, que tornou o relacionamento público em agosto de 2022, se casou neste domingo (25), segundo fontes da People. Demi e Jutes se conheceram em janeiro do mesmo ano, durante a colaboração na faixa “Substance”, do álbum “HOLY FVCK”, da cantora.

Em dezembro de 2023, Jutes pediu Demi em casamento em um momento “íntimo e pessoal”, em Los Angeles. Posteriormente, em entrevista à Teen Vogue em setembro de 2024, a artista contou que teve uma “queda instantânea” por ele logo no primeiro encontro.