Dependente químico é ferido com golpes de faca em ‘boca de fumo’ e tem vísceras expostas em Rio Branco

O dependente químico Alan Vinícius do Nascimento, de 47 anos, foi ferido com golpes de faca na madrugada desta segunda-feira (26), em uma “boca de fumo” localizada no bairro da Paz, em Rio Branco.

Segundo informações da Polícia, Alan teria ido até o local para comprar drogas quando foi surpreendido por um homem não identificado, que, armado com uma faca, desferiu dois golpes que o atingiram no peito e na região abdominal, provocando exposição de vísceras. Mesmo gravemente ferido, Vinícius ainda conseguiu caminhar até a rua Valdomiro Lopes, no mesmo bairro, onde pediu ajuda a populares. Após a ação o criminoso fugiu.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado foi enviada ao local. Alan recebeu os primeiros atendimentos, foi estabilizado e encaminhado em estado grave ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

Policiais Militares estiveram na cena do crime, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca de capturar o autor, mas ele não foi localizado.

O caso segue inicialmente sob investigação da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, posteriormente, será encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).