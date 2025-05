Deputada Dra. Michelle Melo prestigia posse da nova diretoria da ADEPOL/AC e recebe homenagens

Na manhã desta sexta-feira, 30, a deputada estadual Dra. Michelle Melo participou da solenidade de posse da nova diretoria da Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado do Acre (ADEPOL/AC). O evento foi realizado na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC) e reuniu diversas autoridades do estado para celebrar este importante momento para a segurança pública acreana.

Durante a cerimônia, a deputada foi homenageada por seu compromisso e atuação firme em defesa dos delegados de polícia do estado.

Em vídeo institucional apresentado na abertura, foram destacadas as contribuições da parlamentar à categoria, reconhecendo sua dedicação incansável às pautas relacionadas à valorização da Polícia Civil.

O delegado Marcos Cabral, juntamente com os demais membros da nova diretoria da ADEPOL/AC, expressou agradecimentos à deputada Michelle Melo, enfatizando o apoio constante que ela tem oferecido à classe ao longo de seu mandato.

“É uma honra contar com o apoio de uma parlamentar que entende a importância do nosso trabalho e luta ao nosso lado. A Dra. Michelle tem sido uma voz ativa e comprometida com a valorização dos delegados e de toda a segurança pública do Acre”, declarou Cabral.

Em seu discurso, Dra. Michelle reforçou o compromisso com a categoria: “Valorizo profundamente o trabalho dos delegados e de toda a Polícia Civil, que diariamente enfrentam desafios para garantir a segurança da população. Seguiremos firmes na luta por melhores condições de trabalho, reconhecimento e investimentos que fortaleçam essa instituição tão essencial.”

A nova diretoria da ADEPOL/AC assume com a missão de dar continuidade à defesa dos direitos e prerrogativas dos delegados de polícia, e conta com o respaldo de parceiros como a deputada Dra. Michelle Melo para avançar em conquistas importantes para a categoria.