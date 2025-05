Deputado Ulysses participa da Caminhada da Paz na Cidade do Povo e reforça compromisso com a segurança

Na manhã desta sexta-feira (23), o deputado federal Coronel Ulysses (UB/AC) marcou presença na Caminhada da Paz realizada na Cidade do Povo, em Rio Branco. A ação integra a programação em comemoração aos 11 anos do bairro, que será celebrado oficialmente no próximo dia 24 de maio.

Ao lado do coronel Atahualpa Ribeiro, coordenador do programa Acre Pela Vida, e do secretário adjunto de segurança pública Evandro Bezerra, Coronel Ulysses caminhou pelas ruas da comunidade levando uma mensagem de união, respeito e compromisso com a vida.

“Segurança pública se constrói com presença, com diálogo e com ações que envolvam a sociedade. Caminhar junto com a população é também ouvir, entender e buscar soluções reais. É por isso que faço questão de estar aqui, junto com as lideranças do nosso Estado, reafirmando meu compromisso com cada família da Cidade do Povo”, destacou o deputado.

A Caminhada da Paz reuniu moradores, lideranças comunitárias, agentes de segurança e autoridades públicas, reforçando a importância da proximidade entre o poder público e as comunidades. Coronel Ulysses aproveitou a ocasião para destacar a necessidade de investimentos contínuos em políticas de segurança preventiva, inclusão social e oportunidades para a juventude.

A Cidade do Povo foi idealizada como um projeto habitacional de grande impacto social, e hoje abriga milhares de famílias que, como ressaltou o deputado, merecem viver com dignidade, segurança e paz.