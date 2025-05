Deracre apresenta plano da Operação Verão 2025 ao TCE para garantir transparência nas obras no estado

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), apresentou nesta sexta-feira, 30, o plano de execução da Operação Verão 2025 à conselheira-presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AC), Dulce Benício, e à diretora da Escola de Contas, conselheira Naluh Gouveia. A Operação Verão 2025 contempla serviços de tapa-buraco, melhorias em ramais e execução de obras públicas. A reunião ocorreu na sede do Tribunal e teve como foco o alinhamento institucional para garantir a eficiência dos serviços que serão realizados em todo o estado.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, detalhou o planejamento das ações previstas, com foco na melhoria da trafegabilidade durante o verão amazônico, período estratégico para a execução das obras devido às condições climáticas favoráveis. “Apresentamos ao TCE o plano da Operação Verão 2025, cumprindo a determinação do governador Gladson Camelí de dar transparência às ações e reafirmar que o foco do Estado é atender às necessidades reais da população, garantindo acesso a escolas, unidades de saúde e facilitando o escoamento da produção agrícola”, afirmou Sula.

Ela reforçou também a importância do alinhamento com o TCE: “Mais do que executar obras, nosso compromisso é somar esforços com instituições sérias como o Tribunal de Contas, para que cada recurso aplicado tenha retorno direto para a população”.

No encontro, Dulce Benício destacou que o Tribunal acompanhará todas as etapas das obras e reforçou o papel preventivo do TCE. “Quando os órgãos dialogam e trabalham com clareza desde o início, o controle deixa de ser apenas corretivo e passa a ser construtivo. Esse é o tipo de parceria que queremos fortalecer”.

Sula finalizou destacando que o foco é apresentar resultados concretos: “Cada quilômetro recuperado precisa representar um avanço real na vida de quem mora no campo. É com esse propósito que estamos trabalhando”.