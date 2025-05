Desejo “remoto”: sex toy controlado a distância aumenta o prazer

Se você já ouviu falar de vibradores com controle remoto (ou vibradores controlados por aplicativo, por exemplo), talvez saiba que eles são ótimos brinquedos sexuais para casais a distância que buscam manter a vida sexual. Mas você sabia que esses brinquedinhos podem ser igualmente benéficos para quem está em um “carreira” solo ou até mesmo para casais que estão no mesmo lugar?

Os sex toys evoluíram para serem interativos, então, bate-papo por vídeo e sexting não são as únicas ferramentas para manter o clima quente quando você e a parceria estão separados.

A influenciadora e empresária de sexual wellness Isabela Cerqueira explica que os vibradores controlados remotamente funcionam via aplicativos de celular ou controles remotos físicos, o que permite que uma pessoa use o toy e outra controle a intensidade, o ritmo e os padrões de vibração do brinquedo a distância.

“Esses dispositivos são ideais para casais que desejam explorar o prazer mesmo estando longe fisicamente — em um jantar, durante uma chamada de vídeo, ou morando em cidades diferentes, podendo promover uma conexão real, uma forma diferente de apimentar a relação promovendo a conexão e o encontro, mesmo que a distância”, comenta.

Solo ou em casal

Vibradores com controle remoto podem ser práticos durante o sexo solo ou em dupla, ou adicionar um toque de diversão às sessões de brincadeira, de acordo com Isabela.

Uma das chaves dos sex toys é a autonomia do próprio prazer — ou seja, a única “regra” é não se prender a nenhum preconceito. “Mesmo para quem está sozinha, esses toys permitem uma experiência mais interativa e personalizada. O controle possibilita criar diferentes combinações de vibração, experimentar novos ritmos e gravar sequências favoritas — tudo com total autonomia. Isso estimula o autoconhecimento do próprio corpo, fundamental para o bem-estar sexual.”

A dica de uso, segundo Isabela, é usar o toy enquanto estão em lugares públicos ou separados por cidades, provocando desejo e antecipação — dois elementos-chave para aumentar o prazer.

Relacionamentos a distância

Manter a intimidade em relacionamentos a distância pode ser uma tarefa difícil, pois vocês não podem compartilhar experiências fisicamente.

Brinquedos sexuais controlados remotamente podem ajudar a preencher essa lacuna, permitindo que vocês embarquem em uma experiência física compartilhada, aumentando a intimidade e a confiança.

Essa experiência compartilhada ajuda a manter a chama acesa: planejar um momento em que vocês vão dar prazer um ao outro ou talvez criar uma situação em que você ou seu parceiro possam estimular um ao outro espontaneamente é a fórmula certeira para gozar muito.

O sexo é um dos pilares para uma vida saudável, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS)

Uma vida sexual ativa e saudável tem impacto direto no bem-estar

O prazer e o orgasmo liberam hormônios responsáveis pela diminuição do estresse e pela melhora do sono

É possível manter a sexualidade ativa e saudável até a terceira idade

No sexo, tudo é liberado desde que com total consentimento de todos os envolvidos e segurança

Jogos sexuais

A profissional e expert em sexo dá, por fim, um conselho. “Uma das melhores maneiras de esquentar a relação é usar os sex toys como um jogo a dois. Crie desafios, surpresas ou situações em que um dos parceiros está no controle”, encerra Isabela.