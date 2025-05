desembargador-tem-casa-invadida-por-assaltantes-em-bairro-nobre-de-sp

Um desembargador teve a casa invadida por três assaltantes na noite da última quinta-feira (29/5), no bairro Campo Belo, na zona sul de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os assaltantes mantiveram duas pessoas reféns enquanto roubavam dinheiro e objetos pessoais da residência.

Ainda de acordo com a pasta, o desembargador estava com a esposa chegando no imóvel em um veículo, quando perceberam a movimentação dos suspeitos, incluindo uma carro estacionado nas proximidades do endereço e a porta de casa aberta.

Ao notarem a presença do casal, os suspeitos fugiram do local e chegaram a atirar contra o carro em que estavam os donos da casa. Ninguém ficou ferido.

Investigação