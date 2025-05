“desrespeitosos”,-diz-gleisi-sobre-ataques-de-senadores-a-marina

A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, se solidarizou com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, depois de discussões com senadores na Comissão de Infraestrutura do Senado, na manhã desta terça-feira (27/5).

Marina se sentiu ofendida por declarações do Omar Aziz (PSD-AM) e questionou a condução da comissão por Marcos Rogério (PL-RO), presidente do colegiado.

“Inadmissível o comportamento do presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, Marcos Rogério, e do senador Plínio Valério, na audiência de hoje com a ministra Marina Silva. Totalmente ofensivos e desrespeitosos com a ministra, a mulher e a cidadã. Manifestamos repúdio aos agressores e total solidariedade do governo do presidente Lula à ministra Marina Silva”, escreveu Gleisi na rede social X.

Leia também

Entenda o que aconteceu

Marina Silva participou de uma audiência na Comissão de Infraestrutura no Senado Federal para debater a criação de unidades de conservação na região Norte. Durante a sessão, a ministra teve episódios seguidos de desentendimentos com senadores.

Omar Aziz questionou o trabalho realizado por Marina em relação a obra de pavimentação da BR-319, acusou a ministra de “atrapalhar” o desenvolvimento do país e questionou os dados ambientais apresentados pelo Ministério do Meio Ambiente.

Já Marcos Rogério (PL-RO), presidente do colegiado, cortou o microfone da ministra em diversos momentos. Ao ser confrontado por Marina, o senador disse: “Me respeite, ministra, se ponha no teu lugar”.

Senador Plínio Valério (PSDB-AM) disse que “a mulher merece respeito, a ministra não”. Marina então exigiu um pedido de desculpas, que não foi atendido, e a ministra decidiu por se retirar do local.

Manifestações

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, manifestou solidariedade a Marina por meio de uma publicação nas redes sociais.

“Marina Silva é minha amiga, minha referência. Hoje, ela foi desrespeitada, interrompida, silenciada, atacada no Senado enquanto exercia sua função como Ministra do Meio Ambiente”, disse a titular da Igualdade Racial.

Outra manifestação partiu da ministra da Cultura, Margareth Menezes. Ela cobrou a retratação dos envolvidos no episódio.

“O que vimos no Senado Federal foi mais do que uma divergência política — foi misoginia, machismo. É a repetição de uma lógica que tenta diminuir, humilhar e constranger mulheres que ocupam espaços de poder e decisão. É preciso retratação!”, declarou.

A ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara, afirmou que “a reação contra sua figura [de Marina] fere as mulheres e ao governo”.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), até o momento, não se manifestou sobre o episódio.