Detran-AC realiza leilão eletrônico com mais de 300 veículos apreendidos

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran-AC), por meio da concessionária pública N do O Miranda Ltda, realizará no próximo dia 9 de junho, a partir das 9h, um leilão eletrônico de veículos apreendidos em operações de trânsito. A hasta pública ocorrerá exclusivamente pela internet, por meio do site www.wrleiloes.com.br, sob condução da leiloeira oficial Flávia Correa Duarte Feitosa.

Ao todo, serão disponibilizados 319 lotes de veículos, classificados nas categorias de recuperáveis, sucatas aproveitáveis e sucatas com motor inservível. Todos os veículos disponíveis estão há mais de 60 dias sob custódia e não foram reclamados pelos proprietários dentro dos prazos legais. Eles foram recolhidos em ações de fiscalização, removidos ou abandonados.

Os interessados poderão visitar os veículos nos dias 4, 5 e 6 de junho, nos horários das 8h às 11h30 e das 14h às 16h30, no pátio da WR Leilões, localizado na Avenida Antônio da Rocha Viana, nº 2005, bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

Segundo o edital, veículos classificados como recuperáveis poderão retornar à circulação, desde que passem pelo processo de regularização conforme exigências do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Já os veículos classificados como sucata serão destinados exclusivamente ao reaproveitamento de peças, sem direito à documentação.

Nos casos de veículos recuperáveis com motor inservível, o comprador deverá realizar a substituição do motor, devolver o antigo e seguir os procedimentos legais para regularização. Toda a responsabilidade pela regularização, incluindo a de veículos originários de outros estados, será do arrematante.