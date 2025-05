DF tem 393 vagas de emprego com salários de até R$ 5 mil

Nesta sexta-feira (23/5), as agências do trabalhador disponibilizam 393 vagas de emprego. As vagas possuem diferentes níveis de escolaridade, com e sem experiência e os salários podem chegar aos R$ 5 mil. 15 cargos disponíveis são exclusivos para pessoas com deficiência.

Entre as opções que não exigem escolaridade ou experiência comprovada, estão os cargos como auxiliar de costura, auxiliar de produção na confecção de roupas e costureira. Os salários chegam ao valor de R$ 1.500, além de benefícios.

Já as vagas que demandam experiência comprovada incluem as funções de gerente de produção de tecnologia da informação e gerente de supermercado, com salários chegando aos R$ 5 mil, ambas as vagas são para atuar no Riacho Fundo II.

Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou ir a uma das 14 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhum cargo seja de interesse do candidato, é importante ingressar cadastro no sistema para concorrer futuramente.

As vagas também podem ser consultadas no site Emprega Brasil ou no aplicativo Carteira de Trabalho Digital.

Empregadores e empreendedores que desejem ofertar vagas ou utilizar o espaço das Agências do Trabalhador para as entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo e-mail [email protected].