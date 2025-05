Dia do Hambúrguer: 10 lugares para comemorar a data no DF

Comemorado em 28 de maio, o Dia Mundial do Hambúrguer é uma das datas mais esperadas por quem ama esse ícone da gastronomia mundial. No Distrito Federal, diversas hamburguerias prepararam ações especiais para marcar a data: são combos promocionais, lançamentos exclusivos, brindes e até sanduíches grátis durante um ano para os clientes mais rápidos.

Se você quer celebrar em grande estilo — e com economia — o Metrópoles listou 10 lugares na capital que merecem entrar no seu roteiro do Dia Mundial do Hambúrguer:

1. Hamburgada do Mané Mercado

É fã de hambúrguer? Então aproveite até o dia 1º de junho para experimentar novas versões dessa iguaria na Hamburgada do Mané 2025, que acontece no Mané Mercado Vírgula — complexo gastronômico localizado no coração de Brasília, ao lado do Estádio Mané Garrincha. Durante o evento, 13 operações do mercado oferecem combos especiais de hambúrguer com acompanhamento por um preço fixo de R$ 59,90.

As criações são exclusivas para o festival e refletem a identidade de cada casa participante: Café e um Chêro, Casa Baco, Chêro Verde, De Paulina, Italianíssimo, Mahalo Poke, Maré, Marzuk, Pastel Mix, Ricco Burger, B.L.T, Tudo do Porco e Véi Chico. Uma oportunidade deliciosa para quem quer variar os sabores e curtir o melhor do hambúrguer artesanal no Eixo Monumental, ao lado do Estádio Mané Garrincha.

2. Geléia Burger

A rede brasiliense preparou uma promoção ideal para duplas na data: dois hambúrgueres, uma porção de batata (rústica ou frisé) e duas bebidas por R$ 65 — antes, o mesmo combo saía por R$ 94. A ação vale apenas no dia 28 de maio, das 17h às 23h, para consumo no salão ou retirada no balcão, em todas as unidades.

Serviço Geléia Burger Brasília:

Unidades na Asa Sul, Asa Norte, Sudoeste, Gama, Águas Claras e Pontão do Lago Sul. Confira os endereços e horários de funcionamento de cada unidade no Instagram.

Geléia Burger

3. Meatz Burger

Conhecida pelos burgers artesanais, a Meatz oferece dobradinha no Dia do Hambúrguer: na compra de um Burger Classic (R$ 15), o segundo sai de graça. Além disso, quem gastar acima de R$ 80 poderá estourar balões premiados até o dia 8 de junho. E mais: quem marcar o perfil @meatzburger nos Stories do Instagram em 28/5 ganha um brownie ou batata pocket de cortesia.

Serviço Meatz Burger Brasília:

Unidades na Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Sudoeste, Ceilândia, Guará II e Águas Claras. Confira os endereços e horários de funcionamento de cada unidade no site.

Meatz Burger

4. Bob Beef

A Bob Beef lança um hambúrguer especial para a data: o Croc Brabo Bacon, feito com pão brioche, carne 180 g, requeijão empanado, geleia de bacon, parmesão ralado e molho barbecue, a R$ 41,90 (burger individual) ou R$ 58,90 (combo). Disponível nas unidades de Brasília, via balcão ou pelos apps Mundo Rão e iFood.

Serviço Bob Beef Brasília:

Endereço: CSD 6, lote 62 loja 1, S/N, Taguatinga, Brasília- DF

Funcionamento: todos os dias, das 17h à 0h

Bob Beef

5. Ogro Steaks

Assinado pelo chef e apresentador Jimmy McManis, o novo Ogrostela combina carne de 180 g, cheddar inglês, maionese defumada e molho barbecue. O burger sai por R$ 49,90 (individual) ou R$ 68,90 (combo), disponível no balcão do Ogro Steaks e em aplicativos de entrega nas unidades da marca em Brasília.

Serviço Ogro Steaks Brasília:

Endereço: CSD 6, lote 62 loja 1, S/N, Taguatinga, Brasília- DF

Funcionamento: todos os dias, das 17h à 0h

Ogro Steaks

6. Rão Burger

O Rão Burger tem um lançamento especial para a data, o Rão Bacon Crispy, criação do chef Israel Mendes. Ele leva carne, cebola roxa, tomate, picles, queijo prato, geleia de bacon e cebola crispy. O sanduíche custa a partir de R$ 30,90, e o combo sai por R$ 44,90, disponível nas unidades da rede ou por delivery via app Mundo Rão e iFood.

Serviço Rão Burger Brasília:

Endereço: CSD 6, lote 62 loja 1, S/N, Taguatinga, Brasília- DF

Funcionamento: todos os dias, das 17h à 0h

Rão Burger

7. T.T. Burger

T.T. Burger promove uma das ações mais ousadas do dia: os 100 primeiros clientes de cada unidade, incluindo a da 202 Sul, ganham um voucher que dá direito a um hambúrguer grátis por mês durante um ano. Além disso, as batatinhas sairão por apenas R$ 1. A ação ocorre somente no dia 28 de maio.

Serviço T.T. Burger Brasília:

Endereço: CLS 202 – bloco A – 18 – DF

Funcionamento: segunda a quarta, das 12h às 23h; quinta e domingo, das 12h às 23h30; sexta e sábado, das 12h à 2h

T.T. Burger

8. Ricco Burger

Com sete unidades no DF, a Ricco Burger preparou uma ação premium: no dia 28, ao comprar qualquer hambúrguer, o cliente pode trocar gratuitamente o blend tradicional pelo de Wagyu, uma das carnes mais nobres do mundo — sem custo adicional. A oferta vale para todas as lojas da rede.

Serviço Ricco Burger Brasília:

Unidades na Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Mané Mercado, Águas Claras, ParkShopping, Noroeste. Confira os endereços e horários de funcionamento de cada unidade no site.

Ricco Burger

9. Fogo de Chão

No Dia do Hambúrguer, o Fogo de Chão convida os apaixonados por carne a viver uma experiência única de sabor com seu exclusivo Prime Burguer (R$ 37).

O Prime Burguer se destaca pela combinação perfeita entre sabor, textura e autenticidade. Para quem ficou com água na boca, a opção está disponível no menu do Bar Fogo, ideal para um happy hour e também para pedidos via delivery pelo iFood.

Serviço Fogo de Chão Brasília:

Endereço: ST de Clubes Esportivos Sul, Asa Sul Trecho 2 2/11, Brasília – DF

Funcionamento: segunda a sábado, das 12h às 23h30; e domingo, das 12h às 21h30

Fogo de Chão

10. Frango no Pote

Para o Dia do Hambúrguer, a marca brasiliense Frango no Pote, especializada em releituras abrasileiradas do tradicional frango frito, aposta em uma linha de hambúrgueres para comemorar a data.

Com quatro versões à base de frango e outras quatro criações à base de carne bovina, as sugestões para o dia contam com a assinatura do chef e sócio da rede, Carlos Jr, e podem ser consumidas de forma individual ou através de combos, acompanhados de refrigerante e batata frita.

Um dos destaques da data é o FNP Brazuka (a partir de R$ 31,50), servido no pão brioche com filés de sassami crocante, anéis de cebola, maionese FNP da casa, alho crocante, bacon triturado, queijo, alface e tomate. As criações exclusivas da marca podem ser consumidas em uma das 24 lojas físicas da rede espalhadas pelo DF.

Serviço Frango no Pote Brasília:

Veja a loja mais próxima de você no site. Também é possível fazer o pedido pelo sistema de delivery, disponível pelo app do iFood.

Frango no Pote