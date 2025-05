Dia do Hambúrguer: dados e tendências mostram presença do lanche no país

Celebrado em 28 de maio, o Dia do Hambúrguer homenageia um dos lanches mais adorados no mundo — e o Brasil tem se mostrado um verdadeiro entusiasta da iguaria. Com sua combinação irresistível de pão, carne e acompanhamentos criativos, o hambúrguer tornou-se presença constante nas mesas brasileiras, liderando o pódio de mais pedido em plataforma de delivery.

O consumo só cresce

Segundo dados do iFood, os brasileiros pediram cerca de 250 milhões de hambúrgueres em 2024, um salto de 207% em relação a 2023. E a tendência continua forte: só nos primeiros quatro meses de 2025, já foram entregues 72 milhões de unidades, um aumento de 12% em comparação ao mesmo período do ano anterior.

A categoria Restaurante registrou, entre janeiro e abril deste ano, 8 milhões de pedidos a mais do que no mesmo período de 2024. Já no segmento de Mercado, o crescimento chama ainda mais atenção: os pedidos por hambúrgueres congelados dispararam 237% no primeiro quadrimestre de 2025, em comparação ao mesmo intervalo do ano anterior. Vale dizer que uma pesquisa realizada pela Data Intelo, afirma que o mercado global de hambúrgueres deve alcançar uma taxa de crescimento anual de 5,5% até 2030.

Os dados de 2024 da plataforma de delivery mostram que o hambúrguer é, definitivamente, o queridinho do fim de semana no Brasil. Ainda segundo a empresa, os dias com maior volume de pedidos na categoria Restaurantes foram, respectivamente, o domingo (com mais de 39 milhões de hambúrgueres vendidos), o sábado (mais de 37 milhões) e a sexta-feira (quase 33 milhões). Ao todo, foram quase 250 milhões de unidades entregues em 2024 — o equivalente a impressionantes 475 hambúrgueres por minuto em todo o país.

“A alta no número de pedidos de hambúrguer na categoria Restaurantes, especialmente durante o fim de semana, revela a tendência do quanto o brasileiro ama comer hambúrguer no conforto de casa ou em momentos de lazer”, explica Beatriz Pentagna, diretora de marketing para negócios do iFood. “O hambúrguer é o item mais consumido do iFood e a tendência é ir muito além do tradicional e do fast food, com diversas variações: sem origem animal, low carb, feito de frango, camarão, salmão, atum, sushi, pernil, picanha, cordeiro e até mesmo linguiça”, completa.