Diante da explosão de SRAG, Sesacre aumenta número de leitos no Hospital da Criança

Diante do aumento dos casos de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG), o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), decidiu ampliar o número de leitos pediátricos no Hospital da Criança.

A unidade de referência recebeu mais de 10 novos leitos no último sábado (24). Ao todo, são 70 leitos pediátricos disponíveis.

O secretário de Saúde do Acre, Pedro Pascoal, fez um alerta aos pais sobre os cuidados com as crianças.

“Estamos vivendo um momento que exige união, responsabilidade e ação rápida. Por isso, o Governo do Acre segue ampliando os leitos pediátricos no estado, com mais 10 vagas instaladas neste fim de semana, totalizando agora 70 leitos dedicados às nossas crianças. Desde o início da emergência, temos trabalhado com planejamento e foco em proteger vidas. Mas é essencial lembrar que o cuidado começa em casa, por isso peço aos pais e responsáveis que, se a criança estiver com sintomas respiratórios, evitem mandá-la para a escola e procurem uma unidade básica de saúde já nos primeiros sinais, para evitar complicações graves”, disse.

A coordenadora de Imunização do estado, Renata Quiles, reforçou que a baixa cobertura vacinal — principalmente contra influenza e Covid-19 — tem contribuído significativamente para o aumento de casos, em todas as idades.

“Os números de casos e de quadros graves por influenza e Covid-19 estão aumentando em todas as idades. Os hospitais estão lotados por causa das baixas coberturas vacinais. Precisamos manter nossas vacinas em dia — e não apenas contra influenza e Covid-19. Aproveite a visita à unidade de saúde mais próxima da sua casa e mantenha sua caderneta de vacinação atualizada”, destacou.

Decreto

No último dia 10 de maio, o governo do Acre decretou situação de emergência em saúde devido ao aumento expressivo nos casos de SRAG. A decisão – que também foi adotada por estados como: Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Ceará, Piauí, Minas Gerais e Pernambuco – não indica uma mudança súbita na situação, mas sim uma estratégia planejada, e teve como objetivo acelerar a adoção de medidas administrativas e assistenciais, diante da crescente ocupação hospitalar, especialmente entre as crianças.