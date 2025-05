Diddy pode receber perdão presidencial de Donald Trump após crime de tráfico sexual

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos (EUA), falou nesta sexta-feira (30) sobre a possibilidade de perdoar Sean Diddy Combs, conhecido artisticamente como P. Diddy. O rapper está preso e sendo julgado por uma sequência de crimes, entre eles estupro, tráfico sexual e cárcere privado.

Durante um evento realizado na Casa Branca, Trump afirmou que, antes de conceder o perdão, “daria uma olhada no que está acontecendo”. “Não tenho acompanhado com muita atenção. Ele gostava muito de mim, mas acho que quando me candidatei, esse relacionamento acabou”, relatou.

“Bem, ninguém perguntou. Eu sei que as pessoas estão pensando nisso. Eu olharia os fatos”, continuou o republicano. De acordo com a Rolling Stone, pessoas próximas de Diddy estão tentando estreitar a relação com funcionários de Trump para que o presidente livre o artista da cadeia ou amenize a pena.

Sean ‘Diddy’ Combs começou a ser julgado no dia 5 de maio, em Nova York. O rapper, de 55 anos, é acusado de comandar uma rede criminosa que coagia vítima a orgias sexuais sob efeito de drogas. Por ser muito influente no meio musical, ele chantageava e ameaçava as vítimas.

O produtor está preso desde setembro do ano passado e já pediu para responder em liberdade diversas vezes, todas rejeitadas pelos tribunais. Recentemente, segundo a Agence France Presse, a Promotoria afirmou que ofereceu a Combs um acordo de culpa, mas foi rejeitado pelo rapper. Caso seja condenado, Diddy pode passar o resto da vida na prisão.