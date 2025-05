Diego Hypólito volta a trabalhar no circo após o BBB 25

O ex-atleta olímpico Diego Hypólito vai reestrear nos picadeiros após sua passagem pelo confinamento do BBB25. O famoso, que entrou no reality show da TV Globo ao lado da irmã, Daniele Hypólito, foi o 20º eliminado da atração e deixou o programa com 59,77% dos votos. Ele se pronunciou e afirmou estar feliz em retornar à sua agenda de apresentações.

Diego faz nesta sexta-feira (16/5) sua primeira apresentação no circo Reder desde o fim do reality. “Eu nunca tinha me imaginado dentro de um circo. Hoje, eu posso dizer com toda certeza: esse picadeiro é minha segunda casa”, desabafou o campeão olímpico.

Ainda de acordo com o ex-atleta, o circo transformou sua vida e o ajudou a se transformar em um ser humano mais feliz. “O circo me transformou, me curou em muitos momentos difíceis, eu sou completamente apaixonado por essa arte que emociona, inspira e resgata sonhos”, completou.

Retorno

Feliz com sua participação no BBB25, Diego Hypólito não esconde a alegria de voltar ao trabalho circense. “Depois de tudo o que vivi no BBB, estar de volta ao circo é voltar ao que me faz bem de verdade. Eu volto mais inteiro, mais verdadeiro, e quero dividir isso com cada pessoa que estiver lá, vai ser especial demais.”

Além desta sexta (16/5), o circo Reder, instalado em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, realiza sessões também neste sábado (17/5) e no domingo (18/5) do espetáculo musical Abracadabra.

Convite

Diego Hypólito aproveitou para relembrar o convite para integrar o elenco de um show circense. Segundo ele, a ideia surgiu logo depois de sua aposentadoria das competições de ginástica. Para estar no picadeiro, porém, foi necessário superar medos e a timidez.

“O Fred [Frederico, diretor do circo] me desafiou a fazer coisas que eu jamais imaginei, como cantar, falar com o público… E hoje isso faz parte de quem eu sou, o circo me deu uma nova vida”, contou o ex-ginasta.

O diretor da atração celebrou o retorno de Diego. “Ter o Diego de volta é ter a família completa novamente, ele saiu do Big Brother e está voltando pra casa, ele encerra o espetáculo de uma forma linda, e o público pode esperar se emocionar e se inspirar, ele é o nosso grande heroi”, afirmou.