Dinheiro esquecido: BC libera nesta quarta-feira pedido de resgate via Pix

O Banco Central (BC) liberou nesta terça-feria (27) a solicitação automática de valores esquecidos em contas bancárias no Sistema Valores a Receber (SVR). A nova funcionalidade permite que os recursos sejam transferidos automaticamente para contas com chave Pix.

Agora, quem tem dinheiro esquecido em alguma conta não precisará consultar o sistema de tempos em tempos e não terá que registrar manualmente a solicitação de cada valor esquecido vinculado ao seu nome.

Com a funcionalidade ativa, o cidadão não receberá avisos do BC de que há algum valor a ser devolvido. O crédito será feito automaticamente na conta.

“O cidadão vai poder informar dentro do SVR que ele gostaria de que, quando um recurso estiver disponível, ele seja enviado diretamente para a conta que estiver associada à chave Pix do tipo CPF”, explicou a diretora de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta do BC, Izabela Moreira Correa.

Segundo o BC, a funcionalidade não estará disponível para empresas, apenas para pessoas físicas com chave Pix vinculada ao número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF).

A adesão à solicitação automática de valores esquecidos é facultativa. Para habilitar a função, é necessário ter uma conta.gov.br com o selo prata ou ouro de segurança e a verificação em duas etapas ativada.

Saiba como utilizar

Acesse o gov.br;

Informe o seu CPF e senha;

Consulte o SVR com CPF e data de nascimento;

Caso tenha valores a receber, selecione a vinculação da conta por meio do Pix com CPF;

Habilite a função.

O BC informa que instituições financeiras que não aderiram ao termo de devolução via Pix continuarão exigindo solicitação manual. Isso também se aplica a valores oriundos de contas conjuntas.

De acordo com o SVR, há R$ 9,136 bilhões a serem devolvidos a 6,9 milhões de pessoas e 2,1 milhões de empresas com valores a receber, segundo informações de março deste ano.