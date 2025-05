Diretora é afastada após exibir pênis de borracha em escola; vídeo

Quando a outra funcionária sai da sala, a diretora revela um pênis de borracha, coloca o objeto na frente do corpo e o balança com as mãos. A gravação termina com a colega perguntando: “Quem te deu isso?”.

O vídeo não mostra a presença de crianças, mas a gravação foi feita dentro da escola, durante o expediente, e próxima a salas de aula, o que gerou preocupações sobre a conduta dos profissionais em um ambiente voltado à educação infantil.

Diretora foi afastada

Segundo a Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, a diretora foi ouvida oficialmente na manhã desta sexta-feira (23/5), e a decisão pelo seu afastamento foi tomada logo em seguida.

A Secretaria Municipal de Educação instaurou um Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar o caso. Outros dois servidores, que também teriam participado da ação ou estavam presentes no momento, estão sendo investigados.

Por meio de nota, a prefeitura informou que repudia “veementemente a conduta adotada” e destacou que a atitude vai contra os princípios éticos e profissionais que devem reger o comportamento de servidores públicos.

A gestão municipal reforçou ainda que o comportamento registrado não condiz com as orientações institucionais dadas às escolas da rede, nem com o Código dos Agentes Públicos Municipais da Administração Direta e Indireta.

Para “garantir a normalidade no funcionamento da unidade e preservar o ambiente escolar”, um processo seletivo para a escolha de um novo gestor será aberto na próxima segunda-feira (26/5).

A Secretaria de Educação informou que acompanha de perto a situação e que tomará todas as medidas cabíveis para preservar a integridade do espaço escolar.