Disputa entre TCP e CV transforma comunidade em “Faixa de Gaza”. Vídeo

Desde a noite da última quarta-feira (21/5), a Comunidade do Campinho, no Rio de Janeiro, foi transformada num cenário de guerra entre facções. Criminosos do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) entraram em confronto e deixaram rastros de sangue pelas ruas após intensos tiroteios.

A guerra das facções teria deixado inocentes feridos. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, duas pessoas teriam dado entrada na UPA de Madureira. No local, policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) confirmaram a entrada das vítimas, que relataram ter sido atingidas enquanto estavam na Comunidade do Campinho.

Leia também

De acordo com o comando do 9º BPM, após receberem a informação dos feridos e do confronto entre grupos criminosos rivais na comunidade, equipes da unidade foram mobilizadas para a região. Uma ação emergencial foi deflagrada para reprimir a atuação dos envolvidos no tiroteio.

Nessa quinta-feira (22/5), três mortos foram localizados durante patrulhamento dos policiais. A área foi isolada para a realização da perícia. Não houve confronto envolvendo os policiais.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram que na manhã desta sexta-feira (23/5) policiais realizavam patrulhamento intenso na região. À espreita e com fuzis à mostra, os militares continuam fazendo varreduras pelas ruas das comunidades.

Relatos publicados nas redes sociais indicam que o acesso à região está comprometido e muitos moradores não conseguiram sair de casa nesta sexta. A operação segue sem previsão para ser finalizada.

Outras publicações, com imagens fortes e explícitas, mostram um homem ferido, que, segundo as informações repassadas pelos internautas que compartilharam, seria um faccionado do Terceiro Comando Puro (TCP) que foi atingido e teve seu fuzil levado pelos rivais.

Nesta sexta (23), a Polícia Militar apreendeu, durante patrulhamento, um fuzil e grande quantidade de entorpecentes.

6 imagens Fechar modal. 1 de 6

Durante os confrontos, faccionados teriam divulgado fotos de armas

Reprodução 2 de 6

PMERJ/Divulgação 3 de 6

PMERJ/Divulgação 4 de 6

PMERJ/Divulgação 5 de 6

PMERJ/Divulgação 6 de 6

PMERJ/Divulgação