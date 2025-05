DNIT dá sinal verde para travessia sobre Pontilhão no Rio Caeté e trânsito é liberado

O superintendente do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), engenheiro Ricardo Araújo, liderou, na manhã desta sexta-feira (23), a sinalização final da operação “Pare/Siga” na travessia sobre a ponte do Rio Caeté, na BR-364, região do município de Sena Madureira.

Em tom de desabafo, ele declarou: “Nossa equipe calculou riscos e demonstrou que a engenharia tem as soluções apropriadas para cada situação. Hoje é um dia de vitória, mas o próximo passo é licitar e executar, em caráter emergencial, a recuperação da estrutura da ponte de concreto. Isso garantirá o tráfego seguro e o bem-estar das populações que utilizam a BR-364”.

A liberação está garantida porque a balsa improvisada já está sendo utilizada, sem oferecer maiores riscos à travessia, afirmou Araújo.