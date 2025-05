Do streaming ao cinema: confira os lançamentos para assistir no final de semana

Mais um fim de semana chegou e o portal LeoDias quer te ajudar a escolher filmes e séries que foram lançados na semana entre os dias 26 e 30/5. Listamos abaixo algumas produções que podem te entreter durante os próximos dias nas plataformas de streaming ou nas telas dos cinemas.

Confinado (Cinema)

“Confinado” é um thriller que prende Eddie (Bill Skarsgård), um pai endividado, dentro de um carro de luxo que ele tenta roubar. O dono do veículo, um misterioso justiceiro chamado William, arma uma armadilha para punir Eddie cruelmente. Preso e desesperado, Eddie precisa lutar para sobreviver às torturas e à falta de recursos.

Dept. Q (Netflix)

Série alemã, a nova produção da Netflix acompanha um policial brilhante, mas arrogante, que se torna chefe de um novo departamento. O homem passa a liderar um grupo improvável de desajustados na solução de casos arquivados de Edimburgo e promete surpreender o público.

Coração Delator (Netflix)

“Coração Delator” é um filme que conta uma história sobre segundas chances, em que o empresário Juan Manuel recebe um transplante de coração de Pedro, um homem humilde que deixa sua esposa, Valeria, viúva. Ao investigar a vida de seu doador, Juan conhece e se apaixona por Valeria.

And Just Like That – 3ª temporada (Max)

“And Just Like That…” é um revival de “Sex and the City” que segue as amigas Carrie Bradshaw, Miranda Hobbs e Charlotte York enquanto elas enfrentam os desafios da meia-idade em Nova York. A série explora temas como envelhecimento, casamentos em transformação, filhos crescendo e novas aspirações profissionais, mantendo o foco no amor, sexo e amizade que sempre as uniu.

O Protetor: Capítulo Final (Prime Video)

“O Protetor: Capítulo Final” encerra a franquia com Robert McCall (Denzel Washington), um ex-assassino do governo que busca redenção ajudando os oprimidos. Vivendo na Itália, ele descobre que seus novos amigos estão sendo aterrorizados pela máfia local. Quando a situação se torna mortal, McCall volta a usar suas habilidades brutais para confrontar os criminosos e proteger aqueles que ama, agindo como um exército de um homem só.