Dois acidentes de trânsito são registrados em Mâncio Lima

A noite do último domingo (25) foi marcada por dois acidentes de trânsito em Mâncio Lima, logo após a realização da tradicional cavalgada, evento que integra as comemorações dos 48 anos de emancipação política do município.

O primeiro acidente ocorreu nas proximidades do Estádio Totão. Um jovem motociclista, que ainda não teve a identidade divulgada, avançou uma sinalização de “PARE” e acabou sendo atingido por um carro. Com o impacto da colisão, o rapaz sofreu ferimentos graves.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, prestaram os primeiros socorros no local e, em seguida, transferiram o jovem para o Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, onde ele permanece internado sob cuidados médicos.

Poucos minutos após o primeiro caso, um segundo acidente foi registrado em outro ponto da cidade. Desta vez, uma caminhonete capotou. Apesar do susto, não houve registro de feridos. As causas do capotamento ainda estão sendo investigadas pelas autoridades.