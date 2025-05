Domingo no Parque Ipê é marcado por lazer, saúde e boas energias

O domingo (26), foi de céu azul e energia positiva no Parque Ipê, em Rio Branco. Famílias, grupos de amigos e praticantes de atividades físicas aproveitaram o espaço para caminhar, pedalar, correr e simplesmente curtir o dia ao ar livre. Tudo isso foi registrado pelas lentes do Foco Radical, que captou com excelência cada momento especial.

As imagens mostram desde crianças brincando com os pais, passeios de bicicleta, patins.. todos aproveitando com tranquilidade e disposição.

Além disso, o Parque Ipê se confirmou mais uma vez como um dos pontos preferidos da população para o lazer e o bem-estar. A combinação de natureza, estrutura e segurança torna o local ideal para quem busca qualidade de vida.

As fotos feitas pelo Foco Radical revelam não só a beleza do espaço, mas também a alegria dos frequentadores, retratando o que há de melhor em um domingo na capital acreana: saúde, família e comunidade.

Confira abaixo os registros desse dia especial!