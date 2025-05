Domingo será de muito calor, com possibilidade de chuvas isoladas em todo o Acre; veja as temperaturas

O Acre terá um domingo (25) de tempo quente e abafado, com sol, nuvens e chuvas pontuais, segundo a previsão do meteorologista Davi Friale, do site O Tempo Aqui. A tendência é que as pancadas de chuva sejam passageiras, sem risco de temporais na maior parte do estado.

Nas microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, a umidade relativa do ar varia entre 45% e 55% à tarde, chegando a 95% no amanhecer. Já nas regiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, a umidade mínima fica entre 55% e 65%.

As temperaturas devem variar entre 22ºC e 24ºC pela manhã e alcançar até 35ºC durante a tarde, principalmente nos municípios do interior, como Brasileia, Xapuri, Sena Madureira, Feijó e Tarauacá.

O domingo ainda será marcado pelo calor, mas uma mudança significativa no tempo está prevista para a próxima semana. De acordo com Davi Friale, a primeira friagem de 2025 chega ao Acre na quarta-feira (28), trazendo queda acentuada nas temperaturas, especialmente nas noites dos últimos três dias de maio. Em Rio Branco, as mínimas devem ficar abaixo de 15ºC.

A onda de frio também atinge Rondônia, parte do Amazonas, centro-sul de Mato Grosso, sul de Goiás, além de regiões da Bolívia e do Peru. Friale destaca que mais detalhes sobre essa friagem serão divulgados na segunda-feira (26), às 17h.