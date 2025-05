“Dona Beija” ganha data de estreia após confusões nos bastidores

A plataforma de streaming Max anunciou a data de estreia da novela “Dona Beija” na última quinta-feira (29/5). A divulgação ocorreu depois das confusões que aconteceram nos bastidores durante as gravações.

O folhetim com 40 capítulos irá ao ar no primeiro trimestre de 2026. A releitura contemporânea da história exibida nos anos 1980, pela Manchete, contará com Grazi Massafera, David Junior e André Luiz Miranda como o elenco principal. O anúncio ocorreu durante o painel Histórias que Geram Impacto no evento Rio2C 2025.

Divulgação Reprodução Instagram/ montagem Grazi Massafera foi cotada para protagonizar novela proibida Reprodução/Instagram

Um teaser com as primeiras imagens foi divulgado com o anúncio da conclusão dos trabalhos. As tretas dos bastidores acabaram em maio de 2024. Hugo de Sousa, responsável pela trama, inicialmente foi afastado devido brigas com o elenco e equipe técnica. Ameaças à permanência de Grazi e rusgas com Bianca Bin foram alguns dos conflitos.

Após a saída dele, Antônio Karnewale assumiu o posto para dirigir a Grazi e Thiago Teitelroit foi escalado diretor com o objetivo de fazer com que a paz reinasse e garantir a qualidade artística do folhetim.