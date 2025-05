Dono da Comavil foi encontrado morto dentro da própria empresa; polícia investiga o caso

O empresário e pecuarista Devair Sanches Silva, de 48 anos, foi encontrado morto na noite desta terça-feira (27), dentro da própria loja, localizada na AC-040, nº 1683, em frente ao Sest Senat– Loteamento Santa Helena, em Rio Branco (AC).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar no local, os paramédicos só puderam constatar o óbito do empresário.

A Polícia Militar esteve no local e isolou a área para os trabahos do perito em criminalística. Após a conclusão o corpo de Devair foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos exames cadavéricos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Devair era proprietário da loja Comavil, empresa especializada em máquinas industriais, com atuação destacada na comercialização e manutenção de transformadores, motores geradores e bombas d’água. Reconhecido no setor industrial do Acre, ele completaria 49 anos nesta quarta-feira (28).

A família ainda não divulgou os horários do velório e do sepultamento, que devem ser informados nas próximas horas.

A notícia causou comoção entre amigos, familiares e colegas do setor, onde Devair era uma figura bastante conhecida e respeitada.