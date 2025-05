O dono de um bar em Murici, na zona da mata alagoana, foi preso preventivamente nessa quarta-feira (21/5) suspeito de estuprar ao menos três mulheres após, supostamente, dopá-las. A prisão ocorreu durante a operação Dominique Pelicot. Segundo as investigações coordenadas pelo delegado Mário Jorge Marinho, o homem também teria gravado os abusos em vídeos e compartilhado as imagens em grupos nas redes sociais.

De acordo com a autoridade policial, o homem utilizava o bar para atrair as vítimas com o objetivo de embebedá-las e, possivelmente, dopá-las para manter relações sexuais sem o consentimento das mulheres. Os vídeos gravados por ele durante o ato sexual foram entregues à polícia e anexados ao processo que tramita contra ele na Comarca de Murici.

