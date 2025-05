Duas apostas acertam a Mega-Sena e levam mais de R$ 51 milhões cada

Duas apostas, feitas em Goiânia (GO) e Caraguatatuba (SP), acertaram as seis dezenas do concurso 2865 da Mega-Sena e faturaram, cada uma, R$ 51.507.067,95. O sorteio foi realizado na noite desta terça-feira, 20 de maio.

As dezenas sorteadas foram: 02 – 25 – 30 – 39 – 43 – 47.

Na faixa de cinco acertos (quina), 94 apostas foram premiadas, com prêmio individual de R$ 68.396,43. Em Santa Catarina, houve ganhadores nas cidades de Canoinhas, Garopaba, Lages, Navegantes e Penha.

Já na quadra (quatro acertos), 7.319 apostas foram contempladas, com prêmio de R$ 1.254,90 para cada uma. Na região, houve bilhetes premiados em Caçador, Campos Novos (2), Concórdia (2), Ipira, Irani (2), Jaborá, Ouro, Seara (2), Treze Tílias e Zortéa.

A estimativa de prêmio para o próximo sorteio, que acontece nesta quinta-feira, 23 de maio, é de R$ 3,5 milhões.