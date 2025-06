Duas pessoas morrem após capotamento de dois carros na BR-060

Duas pessoas morreram, na madrugada deste sábado (31/5), após uma colisão seguida de capotamento de dois veículos na BR-060, próximo a Samambaia, no Distrito Federal.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na altura da Área de Desenvolvimento Econômico da região administrativa.

Os dois carros envolvidos no acidente capotaram às margens da rodovia e ficaram apoiados pelo teto.

Veja imagens do acidente:

Em um dos veículos estavam três pessoas. Duas delas morreram no local. A terceira pessoa, uma mulher, foi encaminhada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), com fraturas no ombro direito, no fêmur direito e queixando-se de dores na região do tórax.

No outro carro estava apenas o motorista. Segundo os bombeiros, ele sofreu traumatismo cranioencefálico e com dores na região do abdômen. O homem foi transportado para o Hospital de Base.

O local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).