Duas vezes sim! Gi Lancellotti conta detalhes das cerimônias de casamento com Gabriel David

A atriz Giovanna Lancellotti, de 32 anos, e o presidente da Liesa (Liga Independentes de Escolas de Samba do RJ), Gabriel David, de 27 anos, estão de casamento marcado para o mês de junho. A artista contou em declaração exclusiva ao portal LeoDias, como serão realizadas as duas celebrações da união, e o motivo de duas festividades.

“Sim, teremos mais de uma cerimônia. Uma delas será o casamento religioso. E a outra será a festa. Estou na reta final dos preparativos, ainda vendo alguns detalhes… Mas posso dizer que será a celebração do nosso amor com as pessoas que amamos do nosso lado”, contou Giovanna.

A ideia é realizar uma celebração para cada cidade natal dos noivos, sendo a primeira, a de Gabriel, no Rio de Janeiro, no dia 21 de junho. Nesta ocasião, será feita a cerimônia religiosa, de maneira mais íntima, apenas para os familiares e padrinhos.

Já no sábado seguinte, dia 28 de junho, será o segundo evento, a festa de casamento, adicionando a presença de mais amigos no evento, que irá acontecer no interior de São Paulo, local de origem da atriz.

Em cada uma das festividades, os padrinhos também usarão cores diferentes. Na cerimônia religiosa, uma gravata azul, e para a festa de casamento, prata. Entre os casais que farão parte da celebração estão Agatha Moreira e Rodrigo Simas, Miguel Rômulo e a noiva, Fran Castro, e Enzo Celulari.