Duda Guerra abre o jogo sobre decisão de estudar a distância

Duda Guerra abriu o jogo e falou sobre a decisão de migrar para o ensino remoto. A influenciadora digital, de 16 anos, deixou a escola tradicional e adotou o ensino on-line. De acordo com os rumores, ela teria escolhido fazer a troca após a polêmica envolvendo o fim do seu relacionamento com Benício Huck, filho de Angélica e Luciano Huck.

Ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram, Duda negou a relação entre as situações. Segundo ela, a decisão de trocar o presencial pelo remoto foi tomada antes de tudo acontecer.

“Respondendo todas as perguntas sobre esse assunto, sim, estou estudando on-line, de forma remota!!! Não teve absolutamente nada a ver com todas as polêmicas, essa decisão já havia sido tomada antes!”, disse ela.

Melhora pessoal

Duda Guerra explicou que a decisão foi motivada por questões de organização pessoal e bem-estar. Segundo ela, a mudança tem como objetivo garantir mais tempo para conciliar seus compromissos profissionais e atividades que contribuem para sua saúde mental.

“Eu continuo estudando da mesma forma, porém agora consigo organizar o meu tempo e minha agenda de uma maneira que funcione melhor para mim”, afirmou.

Duda Guerra respondeu caixinha de perguntas