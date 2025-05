Dulce Maria revela impasse sobre DVD do RBD gravado em São Paulo

Dulce Maria atualizou os fãs sobre o tão esperado DVD do RBD, gravado em São Paulo durante a “Soy Rebelde Tour”. Em entrevistas durante o evento de lançamento da The Hollywood Reporter en Español, realizado na última quinta-feira (29/5) na Cidade do México, a cantora afirmou que o material está finalizado — mas enfrenta obstáculos para ser lançado.

“Existe o ‘Live’, que gravamos no Brasil. Já foi entregue”, contou a artista, referindo-se ao show registrado em novembro de 2023 no Allianz Parque. O conteúdo foi entregue ao grupo apenas em abril deste ano.

“Nos entregaram há um mês, mas infelizmente não chegamos a nenhum acordo. Não há respostas, então não pode sair por isso. Mas ele existe”, explicou.

Além do DVD, Dulce também falou sobre o documentário da turnê, mas revelou que o processo está paralisado. “O material foi levantado, isso aconteceu, mas não está pronto. Ele ficou parado no meio. Ainda mais com tudo que aconteceu, é uma história que deve ser contada de um jeito em que todos nós estejamos de acordo. Mas ficou pelo caminho”, disse.

Enquanto os fãs aguardam há mais de um ano pelo lançamento oficial do show, os bastidores do grupo seguem cercados de tensão. Em conversa com o programa mexicano Hoy, da Televisa, Dulce Maria foi questionada sobre sua relação atual com Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez e Christopher Uckermann — e respondeu com uma risada, em vez de palavras, o que só aumentou os rumores de distanciamento entre os integrantes.

Mesmo assim, a “Soy Rebelde Tour” foi um fenômeno: 54 shows esgotados em estádios da América do Sul e América do Norte, somando uma bilheteria de US$ 231,7 milhões.