Dupla com Hudson, sertanejo Edson faz apelo após perder dente antes de show: ‘Me ajuda’

Edson, que integra a dupla sertaneja com Hudson, surgiu desesperado nas redes sociais nesta sexta-feira (30). Éque o sertanejo perdeu um dente durante o almoço, horas antes de se apresentar em Anápolis, no interior de Goiás, e resolveu procurar ajuda na web.

Em um vídeo publicado em seu Instagram, o cantor apareceu rindo ao mostrar o desastre. “Oi, gente. Aconteceu uma coisa muito triste comigo. Vou ter que revelar. Fui morder um pedaço de frango e aconteceu isso. Que gracinha”, debochou.

Apesar de levar a situação com serenidade, ele mostrou estar à procura de um profissional para resolver o incidente: “Gente, sinceramente… O duro é aguentar as piadas. Se tiver algum dentista em Anápolis, me ajuda, eu preciso ir para Goiânia e não está legal. Quero ver se consigo cantar uma música assim mesmo”, explica.

Horas após o apelo feito aos milhares de seguidores, Edson mostrou ter conseguido um dentista com tempo livre para arrumar o dente: “Agora quero ver quem vai tirar sarro de mim. Ficou perfeito”, comemora. “Os dentes estão novos em folha de novo”, acrescenta.

FAMA DE EDSON E HUDSON

Edson e Hudson é uma consagrada dupla sertaneja brasileira formada pelos irmãos Edson e Hudson Cadorini. Nascidos em Artur Nogueira, São Paulo, os artistas construíram uma carreira marcada pela mistura de sertanejo com influências do rock, destacando-se por suas vozes potentes e performances energéticas. Com hits como Festa Louca, Foi Deus e Azul, a dupla conquistou uma legião de fãs ao longo de décadas de estrada, consolidando-se como um dos nomes mais respeitados e influentes da música sertaneja brasileira, fazendo dezenas de shows mensalmente por todo o país.