Dupla de ouro? Inter Miami avança para unir Modric e Messi

O Inter Miami iniciou conversas para contratar Luka Modric, que se despedirá oficialmente do Real Madrid após o Mundial de Clubes. Aos 39 anos, o meio-campista croata deixará o clube merengue após 13 temporadas, período em que conquistou 28 títulos e se tornou o maior vencedor da história da equipe espanhola.

Segundo informações do jornal espanhol Marca, o time da Major League Soccer tem avançado nas tratativas nos últimos dias e já apresentou uma proposta formal. A oferta prevê um contrato até julho de 2026, com salário anual estimado em 2,5 milhões de dólares.

A duração do vínculo é estratégica: permitiria a Modric manter-se em atividade até a disputa da próxima Copa do Mundo, em 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá — objetivo declarado do jogador, que ainda atua como capitão da seleção croata.

O Inter Miami, presidido por Jorge Mas e com David Beckham entre os dirigentes, aposta no prestígio de sua estrutura e na convivência com Lionel Messi para atrair o veterano meia. O projeto da franquia é fortalecer ainda mais o elenco para os próximos anos e consolidar o clube como potência esportiva na América do Norte.

Desde sua chegada ao Real Madrid em 2012, Modric foi peça central na era vitoriosa do clube, com destaque para as cinco conquistas da Liga dos Campeões da UEFA. Ele também é o único jogador fora do eixo Messi-Cristiano Ronaldo a conquistar a Bola de Ouro desde 2008, feito alcançado em 2018 após o vice-campeonato mundial com a Croácia.

Ainda não há confirmação oficial sobre a decisão de Modric. A negociação com o Inter Miami segue em andamento.

