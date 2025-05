É oficial: WhatsApp deixará de funcionar nesses celulares a partir de domingo

O WhatsApp deixará de funcionar em alguns celulares a partir de domingo, 1º de junho. Muitos usuários não conseguirão mais abrir ou atualizar o aplicativo de mensagens.

O WhatsApp lançou novos recursos em abril e, assim como as atualizações, as versões mais recentes não são compatíveis com aparelhos mais antigos.

Em maio de 2025, usuários de iPhones mais antigos já perderam acesso ao aplicativo. Agora, a mesma mudança afetará celulares Android mais antigos a partir do primeiro domingo de junho.

O WhatsApp deixará de funcionar nesses celulares a partir de domingo. Modelos Samsung e outros aparelhos com Android antigo não serão mais compatíveis.

Quais modelos serão afetados?

A medida vale para celulares com sistema inferior ao Android 5.0 (Lollipop). Os usuários foram avisados para fazer backup dos dados antes da mudança.

Após o prazo, quem não atualizou o dispositivo não conseguirá mais abrir nem atualizar o WhatsApp.

Veja abaixo 10 celulares que não suportam o Android 5.0:

Samsung Galaxy S3

Samsung Galaxy Note II

Samsung Galaxy Ace 3

Samsung Galaxy S4 Mini

HTC One X

HTC Desire 816

LG Optimus G

Sony Xperia M

Motorola Droid RAZR HD

Huawei Ascend P6

Como o WhatsApp define quando um aparelho fica obsoleto?

“Dispositivos e softwares mudam com frequência, por isso revisamos regularmente os sistemas operacionais que damos suporte e os atualizamos”, informa o site oficial.

“Todos os anos analisamos quais são os aparelhos mais antigos e com menos usuários. Esses dispositivos podem não ter atualizações de segurança ou a funcionalidade necessária para rodar o WhatsApp”, explica a empresa, que também passou a usar inteligência artificial no app.

WhatsApp também deixou de funcionar em alguns iPhones

Desde 5 de maio, a versão mínima do sistema para usar o WhatsApp em iPhones passou de iOS 12 para iOS 15.1. Com isso, modelos como iPhone 6, iPhone 6 Plus e toda a linha iPhone 5 perderam acesso ao aplicativo.