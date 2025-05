É traição? Casal liberal revela mitos e verdades do universo do swing

O mundo do swing é envolto em tabu, mitos e, para muitos, algumas doses de curiosidade. A quem confunde, swing não é bagunça. Trata-se de uma prática consensual entre casais que decidem explorar a troca de parceiros ou interações sexuais com outras pessoas, sempre dentro de limites previamente acordados.

Leia também

Fernando e Fátima, conhecidos como Casal Pimenta, estão juntos há 26 anos e são referências no meio liberal. Juntos, até lançaram um livro sobre o tema, ajudando a desmistificar alguns mitos e verdades sobre o universo do swing.

Fernando e Fátima, conhecidos como Casal Pimenta

Veja, abaixo, os maiores mitos e verdade em torno da prática de swing:

Swing é traição

Mito! Muitas pessoas associam o swing à infidelidade. Segundo o casal, essa é uma visão equivocada. “Não há mentiras, hipocrisias ou traições quando tudo é acordado entre o casal”, explica Fernando. “No universo liberal, o que impera é a sinceridade e o respeito mútuo. Ao permitirem-se viver fantasias e dividir desejos, é possível fortalecer a cumplicidade e a confiança na relação.”

A curiosidade pode ser um ponto de partida

Verdade! Você não precisa ser liberal para explorar o universo do swing. A curiosidade e a vontade de inovar são bons começos. “Sempre indicamos conhecer um ambiente desses, com respeito e sem pressa. Às vezes, só o fato de estar em um espaço livre de julgamentos já reaviva a conexão do casal”, sugere Fátima.

Só pessoas promíscuas fazem swing

Mito! O casal destaca que o swing, na verdade, costuma exigir alto nível de comunicação, respeito e maturidade emocional. “Somos seletivos, respeitamos nossos limites e os do outro. Não se trata de promiscuidade, mas de expandir as possibilidades do prazer de forma consciente”, pontua Fátima.

Na galeria, descubra a diferença entre fetiche e fantasia:

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

O fetiche acontece quando uma pessoa se sente atraída e excitada por algo bem específico

Getty Images 2 de 5

A fantasia, por sua vez, é algo mais voltado a um desejo ou imaginação que você pode ou não querer colocar em prática

Getty Images 3 de 5

Elas servem como um meio de explorar desejos e estimular a excitação sexual, sem necessariamente serem essenciais para a satisfação sexual

Getty Images 4 de 5

o fetiche sexual é caracterizado pela obtenção de excitação e prazer por meio de um objeto específico, parte do corpo ou situação particular

Getty Images 5 de 5

Para que um comportamento seja considerado fetichista, a presença do objeto ou contexto fetichizado é frequentemente necessária para que a pessoa alcance satisfação sexual

Getty Images

O relacionamento liberal destrói o amor

Mito! Fernando e Fátima salientam que a abertura e o diálogo sobre desejos reforçou o vínculo amoroso entre eles. “A confiança crescia a cada conversa franca, a cada descoberta feita juntos”, dizem. Eles reforçam que o amor é o pilar de tudo, e que o swing, por si só, não salva casamento. “O que salva é o amor. Sem ele, não há fantasia que sustente”, concluem.

É possível viver esse estilo de vida sem perder o respeito ou os limites

Verdade! “Caminhamos juntos, respeitando o tempo e os limites de cada um. Isso fez toda diferença na nossa trajetória”, acrescenta Fernando.