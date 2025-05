Edital de concurso da PF com salário de até R$ 26,8 mil é publicado

Está finalmente publicado o edital PF (Polícia Federal) para a oferta de 1.000 vagas para as carreiras de Agente, Perito Criminal, Escrivão, Papiloscopista e Delegado! Salários iniciais de até R$ 26,3 mil.

Em resumo, as principais informações:

Banca: Cebraspe

Vagas: 1.000

Cargos: Delegado Escrivão Papiloscopista Agente Perito

Escolaridade: nível superior

Salários iniciais: de R$ 13,9 mil a R$ 26,3 mil

Inscrições: 26/5 a 13/6

Taxa de inscrição: R$ 250,00 (Delegado e Perito) e R$ 180,00 (Escrivão, Agente e Papiloscopista)

Provas: 27/7

Edital

Cargos, vagas e requisitos do edital PF

O edital PF será destinado à oferta de 1.000 vagas de nível superior para Delegado, Perito Criminal, Agente, Escrivão e Papiloscopista.

As vagas serão distribuídas, preferencialmente, nos estados da Amazônia Legal e em unidades localizadas na fronteira, conforme quadro de lotações a ser expedido pela Diretoria de Gestão de Pessoal da Polícia Federal (DGP/PF).

As oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

Cargo Nível de Escolaridade Quantidade Requisitos Remuneração Inicial Delegado de Polícia Federal Superior 120 Bacharel em Direito R$ 26.800,00 Perito Criminal Federal – Contábil/Financeira Superior 16 Bacharel em Ciências Contábeis ou Ciências Econômicas R$ 26.800,00 Perito Criminal – Eng. Elétrica/Eletrônica Superior 1 Bacharel em Eng. Elétrica, Eng. Eletrônica, Eng. de Telecomunicações, Eng. de Redes de Comunicação ou Eng. Mecatrônica R$ 26.800,00 Perito Criminal – Informática Forense Superior 24 Bacharel em Ciências da Computação, Informática, Análise de Sistemas, Eng. da Computação ou Eng. de Redes de Comunicação R$ 26.800,00 Perito Criminal – Geologia Forense Superior 5 Bacharel em Geologia R$ 26.800,00 Perito Criminal – Eng. Civil Superior 2 Bacharel em Engenharia Civil R$ 26.800,00 Perito Criminal – Eng. Cartográfica Superior 1 Bacharel em Engenharia Cartográfica R$ 26.800,00 Perito Criminal – Medicina Legal Superior 1 Bacharel em Medicina R$ 26.800,00 Perito Criminal – Física Forense Superior 1 Bacharel em Física R$ 26.800,00 Perito Criminal – Eng. de Minas Superior 1 Bacharel em Engenharia de Minas R$ 26.800,00 Perito Criminal – Genética Forense Superior 1 Bacharel em Biomedicina, Ciências Biológicas, Farmácia, Odontologia, Medicina ou Eng. Agronômica R$ 26.800,00 Perito Criminal – Eng. Ambiental Superior 1 Bacharel em Biomedicina, Ciências Biológicas, Farmácia, Odontologia, Medicina, Eng. Agronômica ou Eng. Florestal R$ 26.800,00 Perito Criminal – Antropologia Forense Superior 1 Bacharel em Biomedicina, Ciências Biológicas, Medicina ou Odontologia R$ 26.800,00 Perito Criminal – Meio Ambiente Superior 14 Bacharel em Eng. Ambiental, Eng. Cartográfica, Eng. de Minas, Eng. Florestal, Geologia ou Medicina Veterinária R$ 26.800,00 Agente de Polícia Federal Superior 630 Qualquer curso superior R$ 14.164,81 Escrivão de Polícia Federal Superior 160 Qualquer curso superior R$ 14.164,81 Papiloscopista Policial Federal Superior 21 Qualquer curso superior R$ 14.164,81

Salários do edital PF

Os aprovados receberão os seguintes salários iniciais:

Delegado da Polícia Federal: R$ 26.800,00

Perito Criminal Federal: R$ 26.800,00

Agente da Polícia Federal: R$ 14.164,81

Escrivão da Polícia Federal: R$ 14.164,81

Papiloscopista da Polícia Federal: R$ 14.164,81

Os valores são compostos pelo vencimento base e Auxílio-Saúde, Auxílio-Alimentação, Assistência Pré-escolar para dependentes até 6 anos incompletos e Adicional de Fronteira.

Inscrições do edital PF

Os interessados devem entrar no site da banca Cebraspe, entre os dias 26 de maio e 13 de junho de 2025. Para homologar a candidatura, é necessário efetuar o pagamento das seguintes taxas:

Delegado e Perito Criminal Federal: R$ 250,00

Escrivão, Agente e Papiloscopista: R$ 180,00

A taxa de inscrição deverá ser paga até o dia 20 de junho de 2025.

Etapas e provas do edital PF

Os candidatos serão avaliados por meio das seguintes etapas:

Delegado

Prova objetiva

Prova discursiva

Teste de Aptidão Física

Avaliação Médica

Prova Oral

Avaliação Psicológica (primeiro momento)

Avaliação de Títulos

Investigação Social

Perito Criminal Federal

Prova objetiva

Prova discursiva

Teste de Aptidão Física

Avaliação Médica

Avaliação Psicológica (primeiro momento)

Avaliação de Títulos

Investigação Social

Escrivão, Agente e Papiloscopista

Prova objetiva

Prova discursiva

Teste de Aptidão Física

Avaliação Médica

Avaliação Psicológica (primeiro momento)

Avaliação de Títulos

Investigação Social

As provas do edital PF serão realizadas nas capitais de todos os estados e no Distrito Federal, no dia 27 de julho. Elas deverão, necessariamente, ser aplicadas simultaneamente em todos os locais de prova no horário oficial de Brasília/DF.

Para o cargo de Delegado de Polícia Federal, as provas deverão, necessariamente, ser realizadas em dois turnos, conforme o disposto a seguir:

Período da manhã: Prova objetiva;

Período da tarde: Prova discursiva.

Provas objetivas

A prova objetiva será composta por 120 questões de Certo ou Errado, para todos os cargos, a serem distribuídas da seguinte maneira:

Delegado 120 questões de Conhecimentos Específicos

Perito Criminal 50 questões de Conhecimentos Básicos 70 questões de Conhecimentos Específicos

Escrivão, Agente e Papiloscopista 60 questões de Conhecimentos Básicos – Bloco I 36 questões de Conhecimentos Básico – Bloco II 24 questões de Conhecimentos Específicos – Bloco III



A prova objetiva para o cargo de Delegado de Polícia Federal terá a duração de 3 horas e 30 minutos. A prova discursiva para o cargo de Delegado de Polícia Federal terá a duração de 5 horas

A prova objetiva e a prova discursiva para os cargos de Perito Criminal Federal, Escrivão de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal terão a duração de 4 horas e 30 minutos.

Prova discursiva

Para o cargo de Delegado de Polícia Federal, a prova discursiva do edital PF abordará os objetos de avaliação de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Processual Penal, e terá valor máximo de 24 pontos e será composta por duas partes:

três questões dissertativas, de até 30 linhas cada, com valor máximo de 4,00 pontos cada uma; e

elaboração de uma peça profissional, de até 90 linhas, com valor máximo de 12,00 pontos.

Para o cargo de Perito Criminal Federal, a prova discursiva valerá 20,00 pontos e consistirá em redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, a respeito de temas relacionados a conhecimentos específicos de cada cargo/área.

Para os cargos de Escrivão de Polícia Federal, Agente de Polícia Federal e Papiloscopista Policial Federal, a prova discursiva valerá 20,00 pontos e consistirá em redação de texto dissertativo, de até 30 linhas, com base em tema formulado pela banca examinadora.

Abaixo, será possível conferir o número de provas discursivas que serão corrigidas pro cargo/área:

Delegado de Polícia Federal

Ampla: 270

Negros: 270

PcD: 31

Total: 571

Perito Criminal Federal – Área 1 (Contábil/Financeira)

Ampla: 54

Negros: 54

PcD: 6

Total: 114

Perito Criminal Federal – Área 2 (Engenharia Elétrica/Eletrônica)

Ampla: 6

Negros: 6

PcD: 6

Total: 18

Perito Criminal Federal – Área 3 (Informática Forense)

Ampla: 69

Negros: 69

PcD: 11

Total: 149

Perito Criminal Federal – Área 5 (Geologia Forense)

Ampla: 17

Negros: 17

PcD: 6

Total: 40

Perito Criminal Federal – Área 7 (Engenharia Civil)

Ampla: 11

Negros: 11

PcD: 6

Total: 28

Perito Criminal Federal – Área 11 (Engenharia Cartográfica)

Ampla: 6

Negros: 6

PcD: 6

Total: 18

Perito Criminal Federal – Área 12 (Medicina Legal)

Ampla: 6

Negros: 6

PcD: 6

Total: 18

Perito Criminal Federal – Área 16 (Física Forense)

Ampla: 6

Negros: 6

PcD: 6

Total: 18

Perito Criminal Federal – Área 17 (Engenharia de Minas)

Ampla: 6

Negros: 6

PcD: 6

Total: 18

Perito Criminal Federal – Área 19 (Genética Forense)

Ampla: 6

Negros: 6

PcD: 6

Total: 18

Perito Criminal Federal – Área 20 (Engenharia Ambiental)

Ampla: 6

Negros: 6

PcD: 6

Total: 18

Perito Criminal Federal – Área 21 (Antropologia Forense)

Ampla: 6

Negros: 6

PcD: 6

Total: 18

Perito Criminal Federal – Área 22 (Meio Ambiente)

Ampla: 48

Negros: 48

PcD: 6

Total: 102

Escrivão de Polícia Federal

Ampla: 360

Negros: 360

PcD: 40

Total: 760

Agente de Polícia Federal

Ampla: 1416

Negros: 1416

PcD: 96

Total: 2928

Papiloscopista Policial Federal

Ampla: 63

Negros: 63

PcD: 11

Total: 137

Total Geral de Correções

Ampla: 2.356

Negros: 2.356

PcD: 261

Total geral: 4.973

Veja o quadro de correções das provas discursivas completo!

Exame de Aptidão Física

A etapa será de caráter unicamente eliminatório, composto da aplicação de testes físicos, visando avaliar a capacidade do candidato para suportar, física e organicamente, as exigências para a prática de atividades físicas inerentes ao exercício da função policial (todos os cargos).

Ele será composto pelas seguintes etapas:

teste em barra fixa

teste de impulsão horizontal

teste de corrida de 12 minutos

e teste de natação de 50 (cinquenta) metros;

O teste em barra fixa deverá ser realizado em local coberto e a barra fixa deverá ter aproximadamente duas polegadas de diâmetro e ser revestida de material aderente.

O teste de impulsão horizontal deverá ser realizado em caixa de salto (caixa de areia) e em local coberto. A superfície de saída deverá ser de um ponto fixo, plano e sem obstáculo. A linha de medição inicial deverá ser nítida e ter cinco centímetros de largura.

O teste de corrida de 12 minutos deverá ser realizado em pista com condições adequadas, piso regular e uniforme e marcação escalonada a cada 10 metros.

O teste de natação deverá ser realizado em piscina com a extensão exata de 25 metros, com bloco de partida e dividida em raias. A marcação do tempo do teste deverá ser realizada por dois cronometristas por raia, escalados exclusivamente para este fim. Além disso, deverão ser adotadas medidas para garantir que a temperatura da água seja adequada para a realização do teste, como forma de proteção à saúde dos candidatos, não podendo ser aplicado o teste com a água em baixa temperatura.

Os testes de barra fixa, impulsão horizontal, corrida e natação serão gravados em vídeo pelo Cebraspe, que disponibilizará aos candidatos, de forma individualizada, para efeito de recurso, o registro da gravação, conforme procedimentos disciplinados nos respectivos editais.

Preenchimento da FIC, Avaliação Biopsicossocial, Avaliação Médica e Avaliação Psicológica

Confira, abaixo, as etapas do edital PF que são realizadas após o TAF e precedem a prova oral e a prova de títulos do concurso PF:

O Preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC por meio de programa WEB, disponibilizado pelo Cebraspe.

A Avaliação biopsicossocial, apenas para candidatos que se inscreveram nas vagas reservadas a pessoas com deficiência (PCD), de caráter unicamente eliminatório, para verificar se efetivamente se tratam de pessoas com deficiência, bem como averiguar a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência apresentada, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário nº 676.335/MG, de 26 de fevereiro de 2013.

Avaliação médica, de caráter unicamente eliminatório, visando aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica.

Avaliação psicológica, de caráter unicamente eliminatório, realizada em dois momentos (todos os cargos), como especificado a seguir: primeiro momento: avaliação psicológica, realizada durante a primeira etapa, com aplicação de um conjunto reduzido de testes (testes de personalidade, testes e/ou baterias de raciocínio, testes e/ou baterias de habilidades específicas), sem caráter eliminatório, apenas para iniciar o processo de avaliação contínua. Incluirá a emissão de laudos sínteses com critérios e percentis que serão utilizados posteriormente em análise conjunta com os dados coletados no segundo momento. segundo momento: avaliação psicológica durante a segunda etapa, Cursos de Formação Profissional contemplando aplicação, a correção e a análise dos resultados dos seguintes instrumentos: observações de comportamentos em aulas operacionais de armamento e tiro (SAT), das atividades operacionais (SEOP) e de atividade física policial (SEF), onde deverão utilizar a metodologia específica para registro de observação de comportamento, com a definição de índices de confiabilidade entre observadores; 1 (um) teste psicológico de personalidade (teste expressivo ou projetivo) de aplicação individual e 2 (dois) técnicas grupais, como dinâmicas de grupo; ao final de toda a análise do processo avaliativo, o candidato será considerado “apto” ou “inapto”, sendo assegurado ao candidato “inapto” conheceras razões que determinaram a sua inaptidão, por meio da Sessão de Conhecimento das Razões da Inaptidão (entrevista devolutiva), bem como a possibilidade de interpor recurso, o qual será respondido por banca revisora de psicólogos distinta da que foi responsável pela aplicação da avaliação.

Heteroidentificação, apenas para candidatos que se inscreveram nas vagas reservadas a negros (pessoas pretas e pardas PPP), de caráter unicamente eliminatório, na forma da Portaria Normativa nº 4, de 6 de abril de 2018, da Secretaria de Gestão de Pessoas do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (todos os cargos);

Prova oral (somente Delegado)

Os candidatos ao cargo de Delegado serão convocados, caso aprovados nestas etapas, a realizarem a prova oral. Ela seguirá os seguintes itens:

a prova oral deverá ser filmada com áudio;

será disponibilizada para o candidato cópia da gravação da prova oral, para efeito de recurso, conforme procedimentos disciplinados nos respectivos editais;

os temas e pontos da prova oral serão encaminhados pela POLÍCIA FEDERAL quando da elaboração do edital de abertura dos certames;

apresentar resposta ao recurso administrativo devidamente fundamentado a partir dos resultados obtidos pelo candidato na prova oral, não utilizando respostas evasivas, padronizadas ou genéricas, devendo ser apreciados todos os argumentos apresentados pelo candidato recorrente; e

os profissionais que atuarem em qualquer das etapas da prova oral não poderão assessorar os candidatos na elaboração de recursos contra a inaptidão na prova oral ou em qualquer outra etapa do certame.

Avaliação de Títulos (somente Delegado e Perito)

Avaliação de títulos, de caráter unicamente classificatório, somente para os cargos de Delegado de Polícia Federal e Perito Criminal Federal.

Ao longo do concurso público, está prevista a entrega de documentos (upload em sistema desenvolvido pelo Cebraspe) para avaliação de títulos (cargo de Delegado de Polícia Federal e cargo de Perito Criminal Federal), para avaliação da prática jurídica e policial (cargo de Delegado de Polícia Federal) e de diploma de graduação e documentos pessoais (todos os cargos).

Veja a tabela abaixo:

O conteúdo programático do edital PF pode ser conferido no edital!

Curso de formação

Os candidatos aprovados e classificados na primeira etapa dos certames serão submetidos aos respectivos Cursos de Formação Profissional, de participação obrigatória e de caráter eliminatório, a serem realizados pela Academia Nacional de Polícia, em Brasília/DF.

Em relação à entrega de documentos para matrícula no Curso de Formação Profissional, deverão ser observados, ainda, os seguintes itens:

a análise e avaliação dos documentos para matrícula no Curso de Formação Profissional, apresentados pelos candidatos, será de responsabilidade da POLÍCIA FEDERAL, incluindo a análise e julgamento de recursos;

no sistema para entrega (upload) de diplomas e documentos pessoais (todos os cargos), disponibilizado pela CONTRATADA, devem constar campos específicos para avaliação, fundamentação e julgamento da adequação dos documentos apresentados às exigências previstas em edital, que serão alimentados por representantes indicados pela POLÍCIA FEDERAL;

no sistema para entrega (upload) de documentos para a avaliação da prática jurídica e policial (cargo de Delegado de Polícia Federal), disponibilizado pela CONTRATADA, deverá constar campos específicos para avaliação, fundamentação e julgamento, que serão alimentados por representantes indicados pela POLÍCIA FEDERAL;

no sistema para entrega (upload) de diploma para a avaliação da equivalência/compatibilidade da graduação com a área específica do cargo de Perito Criminal Federal, disponibilizado pela CONTRATADA, deverá constar campos específicos para avaliação, fundamentação e julgamento, que serão alimentados por representantes indicados pela POLÍCIA FEDERAL.

Cronograma do edital PF

Abaixo, é possível conferir o cronograma previsto do edital PF:

Período de solicitação de isenção de taxa de inscrição: 26/5 a 2/6/2025

26/5 a 2/6/2025 Consulta à situação provisória da isenção: 9 a 11/6/2025

9 a 11/6/2025 Prazo para recurso contra indeferimento da isenção: 10 e 11/6/2025

10 e 11/6/2025 Consulta à situação final da isenção: 17/6/2025

17/6/2025 Período de inscrição: 26/5 a 13/6/2025

26/5 a 13/6/2025 Verificação e reenvio da foto da inscrição: 16 e 17/6/2025

16 e 17/6/2025 Data final para pagamento da taxa de inscrição: 20/6/2025

20/6/2025 Relação provisória de candidatos com inscrição deferida (PcD): 27/6/2025

27/6/2025 Consulta à situação provisória da solicitação de atendimento especializado: 27/6 a 1º/7/2025

27/6 a 1º/7/2025 Prazo para recurso contra indeferimento (PcD e atendimento especializado): 30/6 e 1º/7/2025

30/6 e 1º/7/2025 Relação final dos candidatos com inscrição deferida (PcD): 8/7/2025

8/7/2025 Consulta à situação final da solicitação de atendimento especializado: 8/7/2025

8/7/2025 Divulgação do edital com locais de prova: 14/7/2025

14/7/2025 Provas objetiva e discursiva: 27/7/2025

27/7/2025 Consulta aos gabaritos preliminares da prova objetiva: 29 a 31/7/2025

29 a 31/7/2025 Divulgação do padrão preliminar da prova discursiva: 29/7/2025

29/7/2025 Recurso contra gabaritos e padrão da discursiva: 30 e 31/7/2025

30 e 31/7/2025 Divulgação dos gabaritos oficiais da prova objetiva: 1º/8/2025

1º/8/2025 Resultado final da objetiva e provisório da discursiva: 20/8/2025

20/8/2025 Recurso contra resultado da discursiva: 21 e 22/8/2025

21 e 22/8/2025 Resultado final da discursiva e convocação para exame físico e FIC: 5/9/2025

5/9/2025 Exame de aptidão física: 13 e 14/9/2025

13 e 14/9/2025 Preenchimento da FIC: 8 a 15/9/2025

8 a 15/9/2025 Resultado provisório do exame físico e FIC: 23/9/2025

23/9/2025 Resultado final do exame físico e FIC + convocação médica e biopsicossocial: 3/10/2025

3/10/2025 Upload de exames médicos/laboratoriais: 6 a 26/10/2025

6 a 26/10/2025 Avaliação biopsicossocial: 25 e 26/10/2025

25 e 26/10/2025 Avaliação médica: 25 e 26/10/2025

25 e 26/10/2025 Resultado provisório das avaliações médica e biopsicossocial: 11/11/2025

11/11/2025 Resultado final das avaliações + convocação para fase psicológica, heteroidentificação e prova oral (Delegado): 1º/12/2025

1º/12/2025 Avaliação psicológica (Agente, Delegado, Perito, Escrivão e Papiloscopista): 7/12/2025 e 25/01/2026

7/12/2025 e 25/01/2026 Procedimento de heteroidentificação (Agente, Delegado, Perito, Escrivão e Papiloscopista): 14/12/2025 e 1º/2/2026

14/12/2025 e 1º/2/2026 Resultado provisório da fase psicológica e heteroidentificação: 23/12/2025 e 11/2/2026

23/12/2025 e 11/2/2026 Resultado final da fase psicológica e heteroidentificação: 9/1/2026 e 27/2/2026

9/1/2026 e 27/2/2026 Convocação para avaliação de títulos (Delegado e Perito): 27/2/2026

27/2/2026 Upload de documentos para avaliação de títulos: 2 e 3/3/2026

2 e 3/3/2026 Resultado provisório da avaliação de títulos: 16/3/2026

16/3/2026 Resultado final da avaliação de títulos + convocação para desempate: 27/3/2026

27/3/2026 Resultado provisório do desempate de notas: 1º/4/2026

1º/4/2026 Resultado final do desempate, da primeira etapa e convocação para CFP: 9/4/2026

Vale lembrar que a convocação de 1.000 excedentes está prevista para acontecer em 2026.