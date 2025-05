Eduardo Bolsonaro comemora anúncio dos EUA que pode atingir Moraes

Eduardo Bolsonaro comemorou o anúncio do governo Trump sobre o cancelamento de vistos de entrada nos Estados Unidos, medida que pode atingir o ministro Alexandre de Moraes (STF). A iniciativa foi divulgada feito pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, nesta quarta-feira (28/5).

De acordo com o deputado brasileiro, a medida da Casa Branca antecipará um projeto de lei que tramita no Congresso dos EUA com o mesmo objetivo. “O secretário de Estado Marco Rubio acaba de dizer que vai tirar o visto de todos os censores e violadores da liberdade de expressão estrangeiros, das autoridades internacionais e de seus cúmplices”, disse Eduardo Bolsonaro, que permanece nos Estados Unidos desde março, em campanha por sanções ao ministro do STF.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

Marco Rubio anunciou medidas restritivas contra Moraes

Foto: Instagram/Reprodução 2 de 3

Alexandre de Moraes é relator de ações contra Bolsonaro e aliados no STF

Igo Estrela/Metrópoles

@igoestrela 3 de 3

O deputado Eduardo Bolsonaro comemorou restrições dos EUA a Moraes

VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

“A gente fica muito satisfeito em ver que a administração Trump está antecipando e adotando a política do *No Censor On Our Shores Act*, projeto de lei que tramita no Congresso americano e que visa justamente retirar o visto daqueles que violam a Primeira Emenda americana, principalmente no que se refere à liberdade de expressão”, complementou Eduardo Bolsonaro.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, usou as redes sociais para anunciar novas restrições a vistos de entrada no país, voltadas a autoridades estrangeiras que tenham supostamente atentado contra a liberdade de expressão de cidadãos americanos. A postagem foi republicada pela Embaixada dos EUA no Brasil.

“Por muito tempo, os americanos foram multados, assediados e até mesmo acusados por autoridades estrangeiras por exercerem seus direitos de liberdade de expressão. Hoje, anuncio uma nova política de restrição de vistos que se aplicará a autoridades estrangeiras e pessoas cúmplices na censura de americanos. A liberdade de expressão é essencial ao estilo de vida americano — um direito inato sobre o qual governos estrangeiros não têm autoridade”, escreveu Rubio.

“Estrangeiros que trabalham para minar os direitos dos americanos não devem ter o privilégio de viajar para o nosso país. Seja na América Latina, na Europa ou em qualquer outro lugar, os dias de tratamento passivo para aqueles que trabalham para minar os direitos dos americanos acabaram”, alertou o secretário de Estado.

Governo Trump reage a Moraes

As sanções em análise pelos EUA contra Moraes são uma resposta do governo Donald Trump às multas e punições aplicadas pelo ministro às plataformas digitais que descumpriram ordens de bloqueio de perfis de militantes bolsonaristas. O próprio grupo empresarial Trump Media & Technology Group (TMTG), do qual Trump é sócio majoritário, entrou com um processo contra Moraes após as multas.

As decisões do ministro foram tomadas no âmbito dos processos que apuram os atos antidemocráticos de 2022 e 2023, inclusive a invasão das sedes dos Três Poderes, em Brasília, no 8 de Janeiro.